Respekt
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
2/2026 • 5.–11. 1. 2026

Ruští špioni ovládli Vídeň

Našim sousedům se vstřícnost k Moskvě vymkla z rukou

Jak zachránit děti před TikTokem
29. 12. 2025 – 4. 1. 2026
Editorial

Babiš o sto dní klidu nestojí

Tomáš Brolík

Jestli se vydá orbánovskou cestou, nebo svým vlastním směrem, chce ukázat mnohem dřív

Anketa

Na které místo v Česku byste se rádi v tomto roce podívali?

Komentář

Andrej Babiš chce, abych byl hrdým Čechem. Dobrá, zkusím to

Marek Švehla

Ale premiér musí pochopit, že hodně záleží na něm, zda v tom budu mít úspěch

K ničení demokracie není potřeba geniální plán. Stačí být surovec a zvyšovat obrátky

Martin M. Šimečka, Denník N

Slovenská vládní koalice dělala uplynulý rok vše pro to, aby svým odpůrcům znepříjemnila život v této zemi a oslabila jejich pocit domova

Západní volba mezi mírem a mírem

Fareed Zakaria, The Washington Post

Osud Ukrajiny v roce 2026 určí mezinárodní pořádek na dlouhou dobu dopředu

Téma

Ruští špioni ovládli Vídeň

Tomáš Lindner

Našim sousedům se vstřícnost k Moskvě vymkla z rukou

Agenda

Pět českých zpráv

Pět světových zpráv

Česko

Nová koalice si chce usnadnit propouštění úředníků a dát větší moc ministrům

Kristýna Jelínková, František Trojan

Nečekaně rychlý poslanecký návrh na změny ve státní správě nikdo neprojednal s odbory, neprošel řádným legislativním procesem a chybějí k němu data

Buď se změníme, nebo skončíme jako ČSSD, hecuje před klíčovým kongresem roztleskávač ODS

František Trojan, Filip Zelenka

Kupka se stane novým šéfem strany, ale důležité je, zda se do vedení dostanou lidé, kteří vidí svět jako hejtman Kuba

Zahraničí

Tak proto Trump nechtěl, aby se Epsteinovy složky dostaly na veřejnost

Sarah Fitzpatrick, The Atlantic

Už teď je prezidentova role v největším americkém skandálu poslední doby prominentní. Brzy se dozvíme ještě víc

Bulharsko vstoupilo do eurozóny. S obavami z růstu cen a v hluboké politické krizi

Magdaléna Fajtová

Úspěšný přechod na novou měnu závisí na schopných politických elitách. A ty teď v zemi podle všeho chybějí

Velké technologické firmy od Trumpa dostávají, co chtějí: od umělé inteligence po čipy

Cecilia Kang, The New York Times

Prezident podpořil politiku, která tomuto odvětví umožňuje nerušený růst. Vzájemně výhodná aliance vyvolává u některých republikánů obavy

Společnost

Romeo a Romeo na ledě. Jak seriál o lásce dvou hokejistů pobláznil (nejen) ženy

Silvie Lauder

Kanadská erotická romance se stala globálním hitem a vyvolala nečekanou společenskou debatu

Jak pan Mertlík ztratil a znovu našel své dětství. Příběh jedné vyhozené krabice  

Petr Horký

Fotograf Martin Wágner sbírá staré amatérské snímky a občas se stane malý zázrak

Historie

Benešovy dekrety nejsou dávná minulost. Dodnes ovlivňují životy slovenských Maďarů

Ágoston Renczes, Denník N / Napunk

Osmdesát let staré trauma se hojí pomalu – vždycky se najde někdo, kdo staré rány otevře

Rozhovor

K lásce je potřeba odvaha. Život v páru bude převažovat, ale není to jediná správná cesta

Markéta Plíhalová

S párovým terapeutem Honzou Vojtkem o jeho nové knize Příběh lásky, o potřebě každý den rozjímat o vztazích a o tom, že nejsme monogamní, ale umíme to

Kultura

Přijít o někoho blízkého je horor

Miloš Hroch

V Česku usazený hudebník Freddy Ruppert se na novém albu loučí se svým otcem

ALBUM TÝDNE: Proč Josefina Dusk už dávno nezná svoje tělo

Pavel Turek

SERIÁL TÝDNE: Paranoidní thriller i trapný sitkom. Špatně oblečený manažer pátrá, proč se rozpadla jeho židle

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Dílo sochaře Karla Pauzera by mohlo lidi oslovovat i za několik tisíc let

Jan H. Vitvar

Divadlo

Elektrické kytary, flanelové košile a ztracená nevinnost: Ve Švandově divadle hrají grunge  

Pavel Turek

Inscenace Pravidla Nirvány se opírá o skutečné příběhy seattleské scény devadesátých let a hudba je tu pěkně nahlas

Literatura

Čas tekutých písků

Josef Chuchma

Eli Beneš drží prst na tepu doby v dobrém i v tom méně dobrém

Kdy to začalo

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Ta krása všude kolem

Anička Kyselá

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulý rok pohledem Ivana Lampera

Ivan Lamper