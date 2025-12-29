Ruští špioni ovládli Vídeň
Našim sousedům se vstřícnost k Moskvě vymkla z rukou
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Andrej Babiš chce, abych byl hrdým Čechem. Dobrá, zkusím to
Marek Švehla
Ale premiér musí pochopit, že hodně záleží na něm, zda v tom budu mít úspěch
K ničení demokracie není potřeba geniální plán. Stačí být surovec a zvyšovat obrátky
Martin M. Šimečka, Denník N
Slovenská vládní koalice dělala uplynulý rok vše pro to, aby svým odpůrcům znepříjemnila život v této zemi a oslabila jejich pocit domova
Západní volba mezi mírem a mírem
Fareed Zakaria, The Washington Post
Osud Ukrajiny v roce 2026 určí mezinárodní pořádek na dlouhou dobu dopředu
Česko
Nová koalice si chce usnadnit propouštění úředníků a dát větší moc ministrům
Kristýna Jelínková, František Trojan
Nečekaně rychlý poslanecký návrh na změny ve státní správě nikdo neprojednal s odbory, neprošel řádným legislativním procesem a chybějí k němu data
Buď se změníme, nebo skončíme jako ČSSD, hecuje před klíčovým kongresem roztleskávač ODS
František Trojan, Filip Zelenka
Kupka se stane novým šéfem strany, ale důležité je, zda se do vedení dostanou lidé, kteří vidí svět jako hejtman Kuba
Zahraničí
Tak proto Trump nechtěl, aby se Epsteinovy složky dostaly na veřejnost
Sarah Fitzpatrick, The Atlantic
Už teď je prezidentova role v největším americkém skandálu poslední doby prominentní. Brzy se dozvíme ještě víc
Bulharsko vstoupilo do eurozóny. S obavami z růstu cen a v hluboké politické krizi
Magdaléna Fajtová
Úspěšný přechod na novou měnu závisí na schopných politických elitách. A ty teď v zemi podle všeho chybějí
Velké technologické firmy od Trumpa dostávají, co chtějí: od umělé inteligence po čipy
Cecilia Kang, The New York Times
Prezident podpořil politiku, která tomuto odvětví umožňuje nerušený růst. Vzájemně výhodná aliance vyvolává u některých republikánů obavy
Společnost
Romeo a Romeo na ledě. Jak seriál o lásce dvou hokejistů pobláznil (nejen) ženy
Silvie Lauder
Kanadská erotická romance se stala globálním hitem a vyvolala nečekanou společenskou debatu
Jak pan Mertlík ztratil a znovu našel své dětství. Příběh jedné vyhozené krabice
Petr Horký
Fotograf Martin Wágner sbírá staré amatérské snímky a občas se stane malý zázrak
Historie
Rozhovor
Kultura
Přijít o někoho blízkého je horor
Miloš Hroch
V Česku usazený hudebník Freddy Ruppert se na novém albu loučí se svým otcem