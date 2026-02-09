0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Babiš vyrazil proti médiím
Obálka vydání 8/2026
8/2026 • 16.–22. 2. 2026

Babiš vyrazil proti médiím

Česko kopíruje manuál autoritářů: Soukromá média zpochybnit, veřejnoprávní ovládnout

Obálka vydání 7/2026
Jakou lekci z historie si teď vzít?
9.–15. 2. 2026
Jmenování Andreje Babiše premiérem Autor: Matěj Stránský
Editorial

Nezapomínejme na Grigorije Jeremějeva

Erik Tabery

Anketa

Jaký okamžik probíhající olympiády byl pro vás zatím nejsilnější?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Kdo chce umlčet média

Erik Tabery

Politický tlak ohrožuje víc samotnou společnost než novináře

Jak zastavit vládu, která ohrožuje bezpečnost každého z nás

Ondřej Kundra

Ministr Zůna seškrtal obranný rozpočet a dělá z Česka osamocený, bezbranný a bezradný cíl pro agresora

Bad Bunny bojuje proti útlaku radostí

Pavel Turek

Portorická superstar nabídla vizi jiné Ameriky, než si představuje MAGA

Jaderná éra, jak jsme ji znali, možná právě končí

Fareed Zakaria

Desítky let jsme se učili, jak jaderné zbraně nepoužít. Teď se státy začínají učit, jak je použít

Téma

Babiš vyrazil proti médiím

František Trojan, Filip Zelenka

Česko kopíruje manuál autoritářů: Soukromá média zpochybnit, veřejnoprávní ovládnout

Zahraničí

Vražda deníku The Washington Post

Ashley Parker, The Atlantic

Masové propouštění je nejnovějším pokusem o zničení toho, co činí tyto noviny výjimečnými

Evropská jaderná bomba. Co může kontinent dělat bez amerického atomového deštníku

Dominika Perlínová

Do role evropského ochránce se opatrně staví Francie, ve hře může být i Polsko nebo Švédsko. Bez USA to však zatím není jednoduché

Agenda

Pět českých zpráv

Redakce Respekt

Pět světových zpráv

Redakce Respekt

Česko

Slováci nám radili, ať jasně podpoříme prezidenta. Proč se vrací Mikuláš Minář

Filip Zelenka

Milion chvilek je se staronovým šéfem opět v centru dění a spolek řeší, kam nasměrovat energii z českých náměstí

Okamura vrací poslankyni úder za stížnost Ústavnímu soudu

Kristýna Jelínková

Spor kvůli zakázané zahraniční cestě dvou zákonodárkyň má pokračování

Kupoval dvě knihy denně po celý život. Pak monumentální sbírku daroval muzeu pod Orlickými horami

Tomáš Brolík

Archivář Jan Škoda má (skoro) každý svazek, který o tomto kraji kdy vyšel. Pro Rychnov nad Kněžnou je to dar k nezaplacení

Kontext

Tajemství jeskyně Svážná studna, kterou v lednu sledovalo celé Česko

Petr Horký

Výprava do skrytého podzemního světa, kde lze dodnes zažít magický pocit objevitelství

„Jsme historicky nejblíž proměně magistrály.“ Kosmetické změny budou Praze trvat čtyřicet let

Marek Švehla

Nejodpudivější česká ulice se těší na změnu, která by do ní měla vrátit život

Rozhovor

Zatím je tu jen hodně slov a málo kroků, které by Evropu připravily na příštích deset let

Magdaléna Fajtová

S bývalou finskou premiérkou Sannou Marin o tom, proč odešla z politiky a zda se do ní vrátí

Kultura

Navždy s jedním osamělcem

Kateřina Čopjaková

Branko Jelinek je favoritem komiksových cen Muriel s nejnovější inkarnací svého protagonisty Oskara Eda

Mým úkolem je shodit vázu s květinami a rozlít vodu po stole

Pavel Turek

Se skladatelem Brycem Dessnerem o hudbě pro orchestry i kapelu The National, o písni s Nickem Cavem a nominaci na Oscara 

Album týdne: Hudba Mandy, Indiana je obrannou reakcí na všechna nebezpečí dnešního světa

Pavel Turek

Dokument týdne: Take That měli být projektem na jedno použití, ale důstojně zestárli nejen kvůli nostalgii

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Klára Korbelová se nemaluje ráda, a právě proto se maluje tak dobře

Jan H. Vitvar

Literatura

Patti Smith vidí život jako pohádku

Pavel Turek

Kapela, která se rozpadla

Jan H. Vitvar

V zajetí povídky

Alena Šidáková Fialová

Jeden den v životě

Dítě na peroně… po 10 letech 

Aleš Pokorný

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper