Babiš vyrazil proti médiím
Česko kopíruje manuál autoritářů: Soukromá média zpochybnit, veřejnoprávní ovládnout
Respekt • Despekt
Komentář
Kdo chce umlčet média
Erik Tabery
Politický tlak ohrožuje víc samotnou společnost než novináře
Jak zastavit vládu, která ohrožuje bezpečnost každého z nás
Ondřej Kundra
Ministr Zůna seškrtal obranný rozpočet a dělá z Česka osamocený, bezbranný a bezradný cíl pro agresora
Bad Bunny bojuje proti útlaku radostí
Pavel Turek
Portorická superstar nabídla vizi jiné Ameriky, než si představuje MAGA
Jaderná éra, jak jsme ji znali, možná právě končí
Fareed Zakaria
Desítky let jsme se učili, jak jaderné zbraně nepoužít. Teď se státy začínají učit, jak je použít
Téma
Zahraničí
Vražda deníku The Washington Post
Ashley Parker, The Atlantic
Masové propouštění je nejnovějším pokusem o zničení toho, co činí tyto noviny výjimečnými
Evropská jaderná bomba. Co může kontinent dělat bez amerického atomového deštníku
Dominika Perlínová
Do role evropského ochránce se opatrně staví Francie, ve hře může být i Polsko nebo Švédsko. Bez USA to však zatím není jednoduché
Česko
Slováci nám radili, ať jasně podpoříme prezidenta. Proč se vrací Mikuláš Minář
Filip Zelenka
Milion chvilek je se staronovým šéfem opět v centru dění a spolek řeší, kam nasměrovat energii z českých náměstí
Okamura vrací poslankyni úder za stížnost Ústavnímu soudu
Kristýna Jelínková
Spor kvůli zakázané zahraniční cestě dvou zákonodárkyň má pokračování
Kupoval dvě knihy denně po celý život. Pak monumentální sbírku daroval muzeu pod Orlickými horami
Tomáš Brolík
Archivář Jan Škoda má (skoro) každý svazek, který o tomto kraji kdy vyšel. Pro Rychnov nad Kněžnou je to dar k nezaplacení
Kontext
Tajemství jeskyně Svážná studna, kterou v lednu sledovalo celé Česko
Petr Horký
Výprava do skrytého podzemního světa, kde lze dodnes zažít magický pocit objevitelství
„Jsme historicky nejblíž proměně magistrály.“ Kosmetické změny budou Praze trvat čtyřicet let
Marek Švehla
Nejodpudivější česká ulice se těší na změnu, která by do ní měla vrátit život
Rozhovor
Kultura
Navždy s jedním osamělcem
Kateřina Čopjaková
Branko Jelinek je favoritem komiksových cen Muriel s nejnovější inkarnací svého protagonisty Oskara Eda
Mým úkolem je shodit vázu s květinami a rozlít vodu po stole
Pavel Turek
Se skladatelem Brycem Dessnerem o hudbě pro orchestry i kapelu The National, o písni s Nickem Cavem a nominaci na Oscara