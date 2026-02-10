Vražda deníku The Washington Post
Masové propouštění je nejnovějším pokusem o zničení toho, co činí tyto noviny výjimečnými
Jsme svědky vraždy.
Jeff Bezos, miliardář a majitel deníku The Washington Post, a jeho vydavatel Will Lewis, jehož Bezos do funkce jmenoval na konci roku 2023, se pouštějí do další fáze svého plánu zničit vše, co činí tento deník výjimečným. The Washington Post přežil téměř 150 let a vyvinul se z lokálních rodinných novin v nepostradatelnou národní instituci a pilíř demokratického systému. Pokud však Bezos a Lewis budou pokračovat v současném kurzu, možná list nepřežije o moc déle.
V posledních letech opakovaně omezovali redakci. Zrušili nedělní magazín, snížili počet zaměstnanců o několik stovek, téměř o polovinu zmenšili metropolitní oddělení (Metro) – aniž by uznali špatná obchodní rozhodnutí, která k této situaci vedla, nebo poskytli jasnou vizi do budoucna. Čtvrtého února ráno šéfredaktor Matt Murray a šéf personálního oddělení Wayne Connell zaměstnancům redakce na ranní on-line schůzce oznámili, že se ruší sportovní oddělení a knižní sekce, končí jejich ikonický podcast, dramaticky se omezuje zahraniční a metropolitní oddělení, a kromě toho dochází k drastickým škrtům ve všech týmech. Vedení, které nemělo ani tolik odvahy, aby ke svým zaměstnancům promluvilo osobně, pak nechalo všechny čekat na e-mail s informací, zda ještě mají práci, nebo ne. Lewis, který si vysloužil pověst člověka, který chodí do práce pozdě, pokud vůbec přijde, se k Zoomu ani nepřipojil (následující víkend pak oznámil, že odstupuje z funkce - pozn. red.)
The Post se možná ještě vzchopí, ale tohle bude jejich trvalé dědictví.
