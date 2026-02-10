0:00
Astrounat Brázda
Česko10. 2. 20268 minut

Mezi Motoristy to vře kvůli Turkovi. Nadzvedl je poslední tah s „kolotočářem“ Chladem

Macinkova sázka na konflikt s prezidentem zatím neboduje ani ve straně, ani u voličů

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Motoristé dál rozdmýchávají napětí s prezidentem, který dlouhodobě nechce jmenovat do funkce ministra životního prostředí jejich kandidáta Filipa Turka. O nejnovější pokračování sporu, jehož tváří je šéf strany a ministr zahraničí Petr Macinka, se postaral kontroverzní podnikatel Richard Chlad, který je úzce spojen s úspěchem Motoristů ve volbách.

Jeho jméno začalo kolovat ve veřejném prostoru s tím, že by mohl Turka nahradit jako adept na vládní post. Oficiálně přitom automobilového nadšence nikdo nenavrhl. Byla jeho nominace reálnou variantou, nebo jde o další vyostření konfliktu, který začíná čím dál víc rozdělovat samotné Motoristy?  

Nechceme s ním být spojováni

O víkendu se Chlad vydal na Pražský hrad a nedaleko vstupu do prezidentské kanceláře natočil video, v němž se přihlásil o ministerské křeslo. „Tak to tady jdu trochu obhlídnout. Abych pak věděl, za kterou tu kliku tady brát, až sem pojedu. Hezkej den,“ říká rozesmátý Chlad. Pod video pak napsal: „Přátelé, poradíte, který otvor ,dveřní‘ je ten správný? Nerad bych bral za kliku u principála Kováře. Ten mě prý opravdu nemá rád.“ Kovářem zřejmě podnikatel myslel prezidentova poradce Petra Koláře. 

