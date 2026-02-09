0:00
0:00
Astrounat Brázda
Česko9. 2. 202610 minut

Vysněná cesta Andreje Babiše do Trumpova obýváku se komplikuje

Zákulisí střetu české a americké administrativy, jehož první obětí může být bezpečnostní poradce Kmoníček

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Premiér Andrej Babiš zvažuje výměnu svého poradce pro národní bezpečnost. Vrcholem kariéry ostříleného diplomata Hynka Kmoníčka byl post velvyslance v USA a Babiš si od něj sliboval, že by mu mohl díky některým kontaktům za oceánem pomoci znovu se dostat do Bílého domu. Kmoníček však u něj, tvrdí zdroje Respektu, postupně upadl v nemilost. Cestu za Trumpem si zároveň Babiš komplikuje i sám.  

Neukázat a jít do televize 

Babiš by se s Kmoníčkem mohl rozejít v průběhu března. „U Andreje Babiše si uškodil mimo jiné kvůli tomu, jak postupoval ohledně pozvání Česka do Trumpovy Rady míru,“ říká vysoce postavený zdroj z vlády. Americký prezident tuto iniciativu, které předsedá a stvrzuje jí legendu o tom, že je mírotvorce, představil nedávno na mezinárodním ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Zde také veřejně podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena. Cílem rady má prý být demilitarizace Pásma Gazy, následně – to si alespoň přeje Donald Trump – by se měla věnovat řešení dalších konfliktů ve světě. 

