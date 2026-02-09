Vysněná cesta Andreje Babiše do Trumpova obýváku se komplikuje
Zákulisí střetu české a americké administrativy, jehož první obětí může být bezpečnostní poradce Kmoníček
Premiér Andrej Babiš zvažuje výměnu svého poradce pro národní bezpečnost. Vrcholem kariéry ostříleného diplomata Hynka Kmoníčka byl post velvyslance v USA a Babiš si od něj sliboval, že by mu mohl díky některým kontaktům za oceánem pomoci znovu se dostat do Bílého domu. Kmoníček však u něj, tvrdí zdroje Respektu, postupně upadl v nemilost. Cestu za Trumpem si zároveň Babiš komplikuje i sám.
Neukázat a jít do televize
Babiš by se s Kmoníčkem mohl rozejít v průběhu března. „U Andreje Babiše si uškodil mimo jiné kvůli tomu, jak postupoval ohledně pozvání Česka do Trumpovy Rady míru,“ říká vysoce postavený zdroj z vlády. Americký prezident tuto iniciativu, které předsedá a stvrzuje jí legendu o tom, že je mírotvorce, představil nedávno na mezinárodním ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Zde také veřejně podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena. Cílem rady má prý být demilitarizace Pásma Gazy, následně – to si alespoň přeje Donald Trump – by se měla věnovat řešení dalších konfliktů ve světě.
