Jakou lekci z historie si teď vzít?
Odpovídá osm renomovaných historiček a historiků
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
O budoucnosti země se nerozhoduje na Hradě
Erik Tabery
Demonstrace na podporu prezidenta by neměly přehlušit to, co Česko potřebuje nejvíce
Nejmocnější muži světa nestojí o rovnoprávnost. Co ukazuje kauza Epstein
Magdaléna Fajtová
Jeden z největších případů americké historie poodkrývá, jak přemýšlejí o ženách ti, kdo nám vládnou
Ustrašenost, demagogie, nebo oprávněné obavy?
Marek Švehla
Dezinformační scéna se mobilizuje kolem nového tématu – větrných elektráren
Martin M. Šimečka: Epstein a kultura studu
Martin M. Šimečka, Denník N
Poznávacím znakem slovenských vládních politiků je bezostyšnost, proto jimi žádné skandály neotřesou
Téma
Z dějin se dokážou učit spíše ti mocní
Jiří Suk
Má všestranně popsané a připomínané působení tří největších diktátorů 20. století odstrašující účinky?
Jaký život je ještě možné žít
Hana Kubátová
Zlo nepřichází s výkřikem ani s jasným programem. Objevuje se jako tiché kopírování systému.
Útěcha z dějin
Jan Rychlík
Měl nastat zlatý věk. Jenže: zlaté věky nikdy nebyly a ani nebudou.
Každý mrak má stříbrný okraj
Jakub Rákosník
Lenin usiloval o světovou proletářskou revoluci a byla jen historická náhoda, že měl příležitost zahájit ji zrovna v Rusku
Poučení z dějin funguje v rodinné paměti
Milena Bartlová
Samotný proces normalizace nebyl ničím neobvyklým
Myšlení o historii je cestou k nejistotě
Martin Groman
Pro pochopení minulosti je nutné připustit, že třetina dnešního území státu (Sudety) nebyla osvobozena, ale dobyta
Dva životy Zlaté buly sicilské a jedna výzva k zamyšlení
Martin Wihoda
Zlatá bula sicilská zůstala zapomenuta po celé třinácté století
Když procházíš peklem, nezastavuj se
Marie Koldinská
Kolektivní sdílení radosti ze sportovních úspěchů dočasně spřátelí i jedince, které nespojuje nic
Česko
Svoboda slova, nebo svoboda lhát? Známe vládní plány na změnu kurzu
Filip Zelenka
Proč Babišův kabinet už nechce bojovat s dezinformacemi
S většinou L-159 vhodných pro Ukrajinu nelétáme. Nemáme na ně piloty ani náhradní díly
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
Respekt získal svědectví o skutečném stavu letadel, jež vláda odmítla dát Kyjevu, protože je podle svých slov potřebuje pro obranu Česka
Prezident Turka ministrem nikdy nejmenuje, řekl Babiš. Jen předává vzkaz, vysvětlují Motoristé
Kristýna Jelínková
Sehrál premiér na Hradě další uklidňovací představení pro veřejnost a je s Macinkou pořád zadobře?
Vzývaná modernizace státu se odkládá, Turek s Havlíčkem musejí napřed porazit větrníky
Marek Švehla
Důkladně připravovaný projekt na podporu moderní energetiky je ohrožen chaosem a iracionalitou nové vlády
Český stát „uřízl“ trans lidem manželství a posílá jejich děti do právního vakua
Clara Zanga
Postavení trans lidí v Česku se výrazně zlepšilo. Kvůli nedotažené legislativě však stále čelí spoustě problémů – a současná sněmovna se to nechystá řešit
Společnost
Zahraničí
Vydala jsem se po trase turistického průvodce ze třicátých let. Do Bosny lákal Čechy na osmanskou exotiku i středověkou historii
Magdaléna Fajtová
Život v zemi se ale od té doby změnil – formovaly jej dva válečné konflikty i čtyřicet let socialismu
Čistka v armádě může zbrzdit snahy Číny o připojení Tchaj-wanu
Chris Buckley, The New York Times
Odstraněním nejvyšších generálů si Si Ťin-pching zajistil absolutní moc nad armádou. K čemu to povede?
Rozhovor
Kultura
Učí se Klempíř u Šimkovičové, jak kultuře zakroutit krkem?
Jan H. Vitvar
Galerie hl. města Prahy se mezitím slovenské ministryni vysmívá a tím riskuje svůj rozpočet