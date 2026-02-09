0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jakou lekci z historie si teď vzít?
Obálka vydání 7/2026
7/2026 • 9.–15. 2. 2026

Jakou lekci z historie si teď vzít?

Odpovídá osm renomovaných historiček a historiků

Obálka vydání 6/2026
Se sekerou na Bartoše
2.–8. 2. 2026
Editorial

O „svoloči“ v politice

Erik Tabery

Je osvěžující vidět, jak se zástupci současné koalice, proslulí voláním po neomezené svobodě slova pro urážky, lži a dezinformace, konečně přiklánějí k politické korektnosti

Anketa

Do kin přichází očekávaný snímek Bouřlivé výšiny, který volně vychází z románu Na Větrné hůrce od Emily Brontë. Proč je její román zajímavý i dnes?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

O budoucnosti země se nerozhoduje na Hradě

Erik Tabery

Demonstrace na podporu prezidenta by neměly přehlušit to, co Česko potřebuje nejvíce

Nejmocnější muži světa nestojí o rovnoprávnost. Co ukazuje kauza Epstein

Magdaléna Fajtová

Jeden z největších případů americké historie poodkrývá, jak přemýšlejí o ženách ti, kdo nám vládnou

Ustrašenost, demagogie, nebo oprávněné obavy?

Marek Švehla

Dezinformační scéna se mobilizuje kolem nového tématu – větrných elektráren

Martin M. Šimečka: Epstein a kultura studu

Martin M. Šimečka, Denník N

Poznávacím znakem slovenských vládních politiků je bezostyšnost, proto jimi žádné skandály neotřesou

Téma

Jakou lekci z historie si teď vzít?

Erik Tabery

Odpovídá osm renomovaných historiček a historiků

Z dějin se dokážou učit spíše ti mocní 

Jiří Suk

Má všestranně popsané a připomínané působení tří největších diktátorů 20. století odstrašující účinky?

Jaký život je ještě možné žít

Hana Kubátová

Zlo nepřichází s výkřikem ani s jasným programem. Objevuje se jako tiché kopírování systému.

Útěcha z dějin

Jan Rychlík

Měl nastat zlatý věk. Jenže: zlaté věky nikdy nebyly a ani nebudou. 

Každý mrak má stříbrný okraj

Jakub Rákosník

Lenin usiloval o světovou proletářskou revoluci a byla jen historická náhoda, že měl příležitost zahájit ji zrovna v Rusku

Poučení z dějin funguje v rodinné paměti

Milena Bartlová

Samotný proces normalizace nebyl ničím neobvyklým

Myšlení o historii je cestou k nejistotě

Martin Groman

Pro pochopení minulosti je nutné připustit, že třetina dnešního území státu (Sudety) nebyla osvobozena, ale dobyta

Dva životy Zlaté buly sicilské a jedna výzva k zamyšlení

Martin Wihoda

Zlatá bula sicilská zůstala zapomenuta po celé třinácté století

Když procházíš peklem, nezastavuj se

Marie Koldinská

Kolektivní sdílení radosti ze sportovních úspěchů dočasně spřátelí i jedince, které nespojuje nic

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Svoboda slova, nebo svoboda lhát? Známe vládní plány na změnu kurzu

Filip Zelenka

Proč Babišův kabinet už nechce bojovat s dezinformacemi

S většinou L-159 vhodných pro Ukrajinu nelétáme. Nemáme na ně piloty ani náhradní díly

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Respekt získal svědectví o skutečném stavu letadel, jež vláda odmítla dát Kyjevu, protože je podle svých slov potřebuje pro obranu Česka

Prezident Turka ministrem nikdy nejmenuje, řekl Babiš. Jen předává vzkaz, vysvětlují Motoristé

Kristýna Jelínková

Sehrál premiér na Hradě další uklidňovací představení pro veřejnost a je s Macinkou pořád zadobře?

Vzývaná modernizace státu se odkládá, Turek s Havlíčkem musejí napřed porazit větrníky

Marek Švehla

Důkladně připravovaný projekt na podporu moderní energetiky je ohrožen chaosem a iracionalitou nové vlády

Český stát „uřízl“ trans lidem manželství a posílá jejich děti do právního vakua

Clara Zanga

Postavení trans lidí v Česku se výrazně zlepšilo. Kvůli nedotažené legislativě však stále čelí spoustě problémů – a současná sněmovna se to nechystá řešit

Společnost

Odklad nástupu do první třídy? To bude vzácnost. Jak to školy a děti zvládnou?

Markéta Plíhalová

Český stát řeší zajímavý rébus: učitelé se musí postarat o žáky, jejichž startovní pozice se diametrálně liší

Zahraničí

Vydala jsem se po trase turistického průvodce ze třicátých let. Do Bosny lákal Čechy na osmanskou exotiku i středověkou historii

Magdaléna Fajtová

Život v zemi se ale od té doby změnil – formovaly jej dva válečné konflikty i čtyřicet let socialismu

Čistka v armádě může zbrzdit snahy Číny o připojení Tchaj-wanu

Chris Buckley, The New York Times

Odstraněním nejvyšších generálů si Si Ťin-pching zajistil absolutní moc nad armádou. K čemu to povede?

Rozhovor

Stanjura fauloval, ale Schillerová už ani nedodržuje pravidla

Filip Zelenka

Rozpočet navržený novou vládou je v rozporu se zákonem, říká ekonomický poradce prezidenta Vladimír Bezděk 

Kultura

Učí se Klempíř u Šimkovičové, jak kultuře zakroutit krkem?

Jan H. Vitvar

Galerie hl. města Prahy se mezitím slovenské ministryni vysmívá a tím riskuje svůj rozpočet

Album týdne: Propadleek nabízí píseň pro každou hořkou situaci

Barbora Koutná

Film týdne: Snímek o Gertě Schnirch vypráví o odpuštění jako o jediné možné cestě vpřed

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Ztracený svět Reichenbergu – detektivní pátrání po obrazech, které přežily odsun

Jan H. Vitvar

Film

Vyvenčit svůj strach. Proč se filmovému hororu daří nejlépe za půlstoletí

Jindřiška Bláhová

Za současným rozmachem tradičně podezřelého žánru nestojí jen společenské problémy

Literatura

Poslední tajemství Foglarových Stínadel

Jan H. Vitvar

Takový zvláštní piknik

Hana Ulmanová

V zónách myšlení

Boris Hokr

Jeden den v životě

Podpis a razítko

Anna Marešová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper