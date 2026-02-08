Respekt/Despekt

0:00
Astronaut Brázda
Trumpova nečekaná válka
Ocenění pro novinářky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly novinářky, které se vytrvale věnují pokrývání stále turbulentnějšího zahraničního dění – válečná a zahraniční reportérka Darja Stomatová z České televize a komentátorka evropské politiky a bývalá zpravodajka z Bruselu Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv.

Bez -ová si nezahraješ

Česká televize se před olympiádou rozhodla sjednotit přístup k ženským příjmením. Bez ohledu na to, zda je sportovkyně cizinka, nebo Češka s nepřechýlenou variantou v občance, komentátoři přidají k jejímu příjmení koncovku -ová. Vedení televize argumentuje, že v češtině běžně upravujeme tvar příjmení i mužům, a to tím, že ho skloňujeme.
