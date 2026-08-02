Milena Bartlová

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Samotný proces normalizace nebyl ničím neobvyklým
Rok 1995 byl v rámci "Desetiletí duchovní obnovy národa" českých katolíků připsán patronátu sv. Prokopa, poustevníka a zakladatele kláštera na Sázavě.
Představte si, že žijete ve světě, kde je technicky možné jen slabě svítit, takže po setmění můžete jen stěží něco dělat nebo číst. Noční tma je stejně hluboká ve městě i mimo něj.
Literát a scenárista Zdeněk Mahler je dnes nejvlivnějším z bojovníků za to, aby katedrála sv. Víta v Praze nebyla majetkoprávně přiřčena některé instituci římskokatolické církve, ale "českému národu".
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