Respekt Speciál

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Astrounat Brázda
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Obálka vydání Speciál I/2026
Speciál I/2026

Umělá inteligence: hrozba i příležitost

Jak proměňuje mimo jiné naše myšlení, práci, vzdělávání nebo pornografii

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Obálka vydání Speciál II/2025
Speciál II/2025

Nezapomenutelné ženy

15 příběhů výjimečných žen současnosti i minulosti

Obálka vydání Speciál I/2025
Speciál I/2025

Snění generace Z

V čem je generace Z jiná než ty předešlé? Jak přemýšlí o lásce, cestování či třeba investování? Starají se mladí lidé o své duševní zdraví lépe? A chtějí změnit svět?

Obálka vydání Speciál II/2024
Speciál II/2024

Rozpolcená Amerika

Obálka vydání Speciál I/2024
Speciál I/2024

Pojďme si promluvit o mužích

100 stran čtení o mužském světě

Obálka vydání Speciál IV/2023
Speciál IV/2023

Domov nekončí za dveřmi

23 textů o zásadní (a často zábavné) otázce našich životů: Jak, kde a proč bydlet?

Obálka vydání Speciál III/2023
Speciál III/2023

Jak se pozná dobrá práce

20 článků o světě, ve kterém trávíme nejvíce svého času

Obálka vydání Speciál II/2023
Speciál II/2023

Jak správně vychovat rodiče

O krásně komplikovaných vztazích dospělých a jejich dětí

Obálka vydání Speciál I/2023
Speciál I/2023

Naděje

Rozhovory s lidmi, kteří našli světlo tam, kde ho většina nevidí

Obálka vydání Speciál IV/2022
Speciál IV/2022

Milovaní i nenávidění prezidenti

Jak jsme volili hlavy státu a jakou zanechaly stopu

Obálka vydání Speciál III/2022
Speciál III/2022

Nezměním běh historie

S válečnou reportérkou CNN Clarissou Ward o tom nejlepším a nejhorším v nás, pokoře a přijímání radosti

Obálka vydání Speciál II/2022
Speciál II/2022

Rozdělení Československa

30 let od rozhodnutí o rozpadu společného státu

Obálka vydání Speciál I/2022
Speciál I/2022

Vzdorující Ukrajina

Reportáže, rozhovory a analýzy o válce, která mění svět

Obálka vydání Speciál IV/2021
Speciál IV/2021

Budoucnost Západu

Citlivá místa naší společenské debaty

Obálka vydání Speciál III/2021
Speciál III/2021

Jak na to

32 řešení pro zábavnější život

Obálka vydání Speciál II/2021
Speciál II/2021

Svět po pandemii

Rozhovory a eseje o tom, jak se náš svět proměnil – a ještě se měnit bude

Obálka vydání Speciál I/2021
Speciál I/2021

Je v tom jistá magie

17 rozhovorů o našem zdraví, vztazích s pacienty a naději, že to dobře dopadne

Obálka vydání Speciál IV/2020
Speciál IV/2020

Naše slavné bitvy

15 textů o válkách, kde se psaly nejen naše dějiny

Obálka vydání Speciál III/2020
Speciál III/2020

Nic netajit

Rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují

Obálka vydání Speciál II/2020
Speciál II/2020

Klima

Speciál o výzvách spojených se záchranou planety

Obálka vydání Speciál I/2020
Speciál I/2020

Město v létě

100 stran o nečekaném kouzlu rozpálených měst

Obálka vydání Speciál IV/2019
Speciál IV/2019

30 let očima týdeníku Respekt

Příběh Česka v článcích, reportážích a rozhovorech 1989–2019

Obálka vydání Speciál III/2019
Speciál III/2019

1989: Nejlepší rok v dějinách

Jak se rodila svobodná společnost

Obálka vydání Speciál II/2019
Speciál II/2019

Všechno se dá změnit

18 rozhovorů s lidmi, kteří nás inspirují a baví

Obálka vydání Speciál I/2019
Speciál I/2019

Co Čechům dala a vzala Evropa

15 let od vstupu do EU: velká bilance

Obálka vydání Speciál IV/2018
Speciál IV/2018

1988

Cesta ke svobodě začíná

Obálka vydání Speciál III/2018
Speciál III/2018

1918-1938

Zrození, budování, pád. Příběh vzniku a zániku první republiky

Obálka vydání Speciál II/2018
Speciál II/2018

1968

Naděje, euforie, tragédie

Obálka vydání Speciál I/2018
Speciál I/2018

Každý v něco věří

19 rozhovorů o naději, snech a odhodlání

Obálka vydání Speciál IV/2017
Speciál IV/2017

Jak dobře bydlet

Čtení o všem, co musíte řešit, když bydlíte

Obálka vydání Speciál III/2017
Speciál III/2017

Zlatá devadesátá

30 textů o dekádě, v níž se rodila svoboda (speciály nejsou součástí předplatného)

Obálka vydání Speciál II/2017
Speciál II/2017

Průvodce nejistým světem

30 nových textů o životě v přelomové době

Obálka vydání Speciál I/2017
Speciál I/2017

Dezinformace

27 textů o světě, kde pravda ztrácí sílu (speciály nejsou součástí předplatného)

Obálka vydání Speciál IV/2016
Speciál IV/2016

Záhady. Objevy. Dobrodružství.

20 textů o tajemstvích nejen planety Země

Obálka vydání Speciál III/2016
Speciál III/2016

Běhat. Spát. Přemýšlet.

17 fenoménů moderního života

Obálka vydání Speciál II/2016
Speciál II/2016

Géniové, politici, vrazi

16 příběhů lidí, kteří změnili dějiny (speciály nejsou součástí předplatného)

Obálka vydání Speciál I/2016
Speciál I/2016

Respekt na cestách

Výběr zahraničních reportáží (speciály nejsou součástí předplatného)

Obálka vydání Speciál IV/2015
Speciál IV/2015

Česká cesta

Události a lidé, kteří měnili naše dějiny (speciály nejsou součástí předplatného týdeníku Respekt)

Obálka vydání Speciál III/2015
Speciál III/2015

Neviditelní

Příběhy lidí, kteří se ocitli v mezních životních situacích (speciály nejsou součástí předplatného týdeníku Respekt)

Obálka vydání Speciál II/2015
Speciál II/2015

Proměny

25 rozhovorů o proměnách Česka

Obálka vydání Speciál I/2015
Speciál I/2015

Vizionáři

30 rozhovorů o výzvách našeho světa