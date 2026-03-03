Válka v Íránu
31 článků
Zahraničí5 minut
USA a Izrael posunuly čas útoku, aby odstranily Chameneího
ČTK, Redakce1. 3. 2026
6 minut
Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán
Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří
Anne Applebaum , The Atlantic1. 3. 2026
↓ INZERCE
Zahraničí3 minuty
Podle Izraele je Chameneí pravděpodobně mrtvý, Teherán to popírá
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zahraničí4 minuty
Izrael a USA udeřily na cíle v Íránu, Teherán už vyslal odvetné rakety a drony
Peršané bez masa a vody. Jak mnoha lidem v Íránu došla trpělivost se zkorumpovaným režimem
Štěpán Sedláček13. 1. 2026