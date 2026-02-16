0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 9/2026
9/2026 • 23. 2. – 1. 3. 2026

Svět ve stínu ruské války

Jak ochránit bezpečí Evropy? Politici debatovali na mnichovské konferenci a náš reportér byl u toho

Obálka vydání 8/2026
Babiš vyrazil proti médiím
16.–22. 2. 2026
Munich Security Conference 2026: Federal Chancellor Merz meets US Secretary of State Rubio for bilateral talks, Bavaria, Germany - 13 Feb 2026 Autor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
Svět ve stínu ruské války
Opustili jsme domácí témata a nechali si vnutit Fialovu bídu, říká druhý muž ODS
Umrzla při riskantní horské túře. Může za to její přítel?
Editorial

Přátelé se neopouštějí. Ani čtyři roky poté

Erik Tabery

Politická situace je vážnější, než si mnozí chtějí připustit. Pocit zmaru ale zatím není namístě. Češi pomáhali a pomáhají Ukrajině v neskutečné míře

Anketa

Která beletristická kniha podle vás nejlépe vystihuje současné Česko a proč?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Usmívat se a jít si svojí cestou. Jako Marco Rubio

Marek Švehla

Vztahy USA–EU: Trumpův ministr se snažil zahladit rány, jenže málo 

Papaláši Babiš a Okamura si nechali stvrdit: Jsme víc než občané

Erik Tabery

Pro vládní politiky neplatí stejná pravidla jako pro ostatní

Hlavně ochránit ženy

Dominika Perlínová

Olympijské hry: Bližší pohled na téměř kteroukoli disciplínu ukazuje, že na sportovkyně se nehledí jako na rovnocenné mužům

Martin M. Šimečka: Ze starých deníků

Martin M. Šimečka, Denník N

Spisovatelé třicátých a čtyřicátých let prožívali stejnou bezmoc jazyka, kterým nedokázali přiléhavě pojmenovat tehdejší šílenství, jako my dnes

Newsletter

Česko stojí na ukrajinských svalech a slovenských mozcích

Filip Zelenka

Bez přílivu zahraničních pracovníků by ekonomická situace Česka byla složitější

Aby premiér nebyl pro srandu králíkům. Rodí se návrh na změnu ústavy

Kristýna Jelínková

Téma

Svět ve stínu ruské války

Tomáš Lindner

Jak ochránit bezpečí Evropy? Politici debatovali na mnichovské konferenci a náš reportér byl u toho

Zahraničí

Evropa už vydává na obranu více než polovinu vojenského rozpočtu USA. Ale zatím neutrácí chytře

Tomáš Lindner

Mnichovská konference: Se špičkovým německým ekonomem Moritzem Schularickem o roztříštěnosti vojenské výroby v Evropě

Mladé absolventy univerzit začal lákat zbrojní průmysl. Jak válka mění Německo

Tomáš Lindner

S Frankem Sauerem z Univerzity Bundeswehru v Mnichově o tom, proč v okolí města vyrostly zbrojní start-upy a proč průmyslová Evropa pořád vyrábí výrazně méně munice než mnohem chudší Rusko

Umrzla při riskantní horské túře. Může za to její přítel?

Jonathan Wolfe, The New York Times

Rakouský horolezec byl souzen za smrt své přítelkyně, kterou opustil v horách. Případ ale prověřuje především evropské pojetí svobody a odpovědnosti

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Namísto záchrany lidských životů stát ušetřil peníze na dva kilometry dálnic

František Trojan

Škrtání pomoci skrze neziskové organizace a další složky včetně zaměstnanců státu v tamních úřadech zatím překonává nejčernější scénáře

Zbrojovky a čisté technologie: tahouni křehkého ekonomického růstu Česka

Filip Zelenka

Tuzemská ekonomika se oklepala z krizí a pomalu se adaptuje na novou dobu

Motoristická jízda proti větrníkům narazila do Karla Havlíčka

Marek Švehla

Nově schválená hospodářská strategie vlády nepočítá s kroky, které sliboval Filip Turek

Kontext

Není lehké si to přiznat, ale jsem tady doma

Tomáš Brolík

Poslední čtyři roky očima ženy, která odešla z válečné země a v Česku našla nejen úkryt

Věda

Superrychlé čipy a levitující vlaky ve velkém. Co může přinést výzkum fyzika Tomáše Jungwirtha

Martin Uhlíř

Vědec, který nedávno objevil nový druh magnetismu, by se časem mohl stát českým kandidátem na Nobelovu cenu

Společnost

Politice nerozumím, ale teď vám řeknu, co jsem se na TikToku dočetla o sionismu

Silvie Lauder

Opatrný distanc Pirátů od influencerky Sugar Denny ukazuje rizika nových forem politického marketingu 

Rozhovor

Opustili jsme domácí témata a nechali si vnutit Fialovu bídu, říká druhý muž ODS

Filip Zelenka

S novým prvním místopředsedou ODS Tomášem Portlíkem o tom, co dnes vyznává tradiční pravicová strana, o vládnutí s Piráty i opuštění vlasteneckého dvorečku

Kultura

Jáchym Topol mezi školkou a psacím strojem

Jan H. Vitvar

Nejvýznamnější český spisovatel své generace vyměnil tvůrčí mánii za otcovskou disciplínu. Vznikl z toho román o novinařině, sexu, baroku a pekle, které nás obklopuje

Na sadomasochistické hůrce

Jindřiška Bláhová

Nová adaptace slavného románu Emily Brontë je úžasná a banální zároveň. Ideální pro dobu žitou on-line

Album týdne: Od hyperpopu k popové elitě – Danny L Harle propojuje Monteverdiho s eurodancem

Pavel Turek

Film týdne: Melancholický Jarmusch snímkem o rodinných vztazích připomíná, jak výjimečným autorem dokáže být

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Pánský klub, který ovlivnil dnešek – v GASK ožívá legendární seskupení 12/15 Pozdě, ale přece

Jan H. Vitvar

Literatura

Albert Camus pro rok 2026

Josef Chuchma

Cizí oči lépe vidí

Jakub Rákosník

Monstrum i člověk

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Jak dospělí přicházejí na svět

Daniel F.

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper