Svět ve stínu ruské války
Jak ochránit bezpečí Evropy? Politici debatovali na mnichovské konferenci a náš reportér byl u toho
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Usmívat se a jít si svojí cestou. Jako Marco Rubio
Marek Švehla
Vztahy USA–EU: Trumpův ministr se snažil zahladit rány, jenže málo
Papaláši Babiš a Okamura si nechali stvrdit: Jsme víc než občané
Erik Tabery
Pro vládní politiky neplatí stejná pravidla jako pro ostatní
Hlavně ochránit ženy
Dominika Perlínová
Olympijské hry: Bližší pohled na téměř kteroukoli disciplínu ukazuje, že na sportovkyně se nehledí jako na rovnocenné mužům
Martin M. Šimečka: Ze starých deníků
Martin M. Šimečka, Denník N
Spisovatelé třicátých a čtyřicátých let prožívali stejnou bezmoc jazyka, kterým nedokázali přiléhavě pojmenovat tehdejší šílenství, jako my dnes
Newsletter
Téma
Zahraničí
Evropa už vydává na obranu více než polovinu vojenského rozpočtu USA. Ale zatím neutrácí chytře
Tomáš Lindner
Mnichovská konference: Se špičkovým německým ekonomem Moritzem Schularickem o roztříštěnosti vojenské výroby v Evropě
Mladé absolventy univerzit začal lákat zbrojní průmysl. Jak válka mění Německo
Tomáš Lindner
S Frankem Sauerem z Univerzity Bundeswehru v Mnichově o tom, proč v okolí města vyrostly zbrojní start-upy a proč průmyslová Evropa pořád vyrábí výrazně méně munice než mnohem chudší Rusko
Umrzla při riskantní horské túře. Může za to její přítel?
Jonathan Wolfe, The New York Times
Rakouský horolezec byl souzen za smrt své přítelkyně, kterou opustil v horách. Případ ale prověřuje především evropské pojetí svobody a odpovědnosti
Česko
Namísto záchrany lidských životů stát ušetřil peníze na dva kilometry dálnic
František Trojan
Škrtání pomoci skrze neziskové organizace a další složky včetně zaměstnanců státu v tamních úřadech zatím překonává nejčernější scénáře
Zbrojovky a čisté technologie: tahouni křehkého ekonomického růstu Česka
Filip Zelenka
Tuzemská ekonomika se oklepala z krizí a pomalu se adaptuje na novou dobu
Motoristická jízda proti větrníkům narazila do Karla Havlíčka
Marek Švehla
Nově schválená hospodářská strategie vlády nepočítá s kroky, které sliboval Filip Turek
Kontext
Věda
Společnost
Rozhovor
Kultura
Jáchym Topol mezi školkou a psacím strojem
Jan H. Vitvar
Nejvýznamnější český spisovatel své generace vyměnil tvůrčí mánii za otcovskou disciplínu. Vznikl z toho román o novinařině, sexu, baroku a pekle, které nás obklopuje
Na sadomasochistické hůrce
Jindřiška Bláhová
Nová adaptace slavného románu Emily Brontë je úžasná a banální zároveň. Ideální pro dobu žitou on-line