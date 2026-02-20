0:00
Astrounat Brázda
20. 2. 20263 minuty

Aby premiér nebyl pro srandu králíkům. Rodí se návrh na změnu ústavy

Kristýna Jelínková

Na prvním jednání v tomto volebním období se tento týden sešla komise pro změnu ústavy. Její předseda Libor Vondráček požádal v úvodu jednotlivé členy, aby zmínili tři priority, na které se chtějí v následujících čtyřech letech zaměřit. Zatímco opoziční poslanci shodně mluvili o tom, že zasahovat do ústavy nechtějí, protože k tomu nevidí důvod, ti koaliční měli připraveno několik témat. Mezi nimi otázku obecného referenda, zakotvení práva na hotovost či českou korunu v ústavě a v neposlední řadě se chtějí podívat na pravomoci prezidenta a upravit je.

O tom, že chce část koaličních poslanců upravit prezidentské pravomoci při jmenování ministrů, informovala už v lednu televize Nova. Otázku zvedli poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. A záměr si teď členové komise potvrdili. 

Hlava státu argumentovala mimo jiné tím, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. To by se podle současné koalice nemělo opakovat, a chce proto upravit článek 68 Ústavy České republiky. Nyní se v ní píše: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ 

