Když zvolíte opozici, zastřelí vám tatínka. Jak dobře vůbec funguje hrození válkou?
Maďaři jdou do voleb, 3. díl
Maďarskem (a politizujícími sociálními sítěmi jinde po světě) právě probíhá pobouření nad předvolebním videem vládní strany Fidesz Viktora Orbána, vytvořeném umělou inteligencí, na kterém smutná rodina čeká na otce, který je ale v bahně popravován cizími vojáky. „Fidesz, jediná bezpečná volba,“ říká video, a je to jasné: pokud zvolíte stranu TISZA Pétera Magyara, zatáhne Maďarsko do války na Ukrajině.
Nad videem je možné přemýšlet, nebo se mu vysmívat docela dlouhou dobu. Proč nepřátelští vojáci působí druhoválečně a německy? Na jaké straně tedy Maďarsko do války vstoupí, na straně Ruska? A jak přesně bude to vstupování vypadat? Copak nějaký jiný stát už byl do ní zatažen? Skutečně čeká bruselská mašinerie na maďarské volby, než zavelí doslova k útoku?
Marco Rubio přijel Maďarům říct, že bez Orbána to budou mít s Trumpem těžké
Tohle video je možná nejvíc explicitní, ale jinak ničím výjimečné. Fidesz používá AI dlouhodobě a dlouhodobě vytváří a mezi voliče vypouští tyto obrazy zabitých maďarských vojáků a zdrcených matek a manželek doma v Maďarsku. Bezpečí a mír (což v praxi Fideszu vypadá jako podpora ruských válečných cílů a zničení ukrajinského státu) jsou hlavní politická hesla poslední čtyři roky. Protože to funguje.
