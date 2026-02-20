Ranní postřeh Daniela Hůleho: Bianco petice Mikuláše Mináře?
Text, který po víkendových protestech zveřejnil Mikuláš Minář, je silným mobilizačním apelem. Opírá se o bezprecedentní počet akcí, o impozantní stovky tisíc podpisů a o jazyk probuzení, naléhavosti a hrozby. Popisuje občanskou společnost jako lva, který se zvedá. Právě proto si ale zaslouží čtení, které se nezastaví u emocí.
Původně Minář deklaroval, že demonstrace na Letné bude svolána ve chvíli, kdy petici Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí. Tento práh měl být zdrojem mimořádné legitimity. Po zhruba dvou týdnech však došlo ke změně: demonstrace je svolána i přesto, že hranice milionu podpisů zůstává v nedohlednu. Samo o sobě to není skandál. Problémem je spíše to, že se výrazně posouvá obsah. Petice je jednoznačně vystavěna jako podpora prezidenta Petra Pavla. Mobilizace, která vyvrcholila demonstrací na Staroměstském náměstí, dost možná přispěla k tomu, že prezident nakonec bitvu o Turka vyhrál. V aktuálním textu však Minář říká, že „tohle už není jen o panu prezidentovi“, a svolává demonstraci jako otevřený odpor proti vládě Andreje Babiše. Legitimita získaná na podporu hlavy státu je tak využívána k formulování širší opoziční politiky. Prezident je tím mimoděk stavěn do role opozičního symbolu, ačkoli jeho ústavní role je jiná.
Přitom jsme teprve čtyři měsíce po volbách. Současná vláda v nich získala silný mandát a demokratickou legitimitu. Kritizovat ji je legitimní, mobilizovat se také. Označovat však tuto fázi za začátek poloautoritářství je silné tvrzení, které vyžaduje stejně silné důkazy. Ano, počínání vlády, zvláště Motoristů, působí destruktivně. Bezhlavé škrtání peněz pro skauty, rušení humanitární pomoci, stejně jako ochrany přírody, což může ochromit národní parky, apod. je alarmující. Naproti tomu se navyšují zemědělské dotace a již neoprávněně poskytnuté dotace Agrofertu se možná nebudou vymáhat. Ale zatím se spíš pohybujeme v rámci sice vyhroceného, ale pořád ještě legitimního politického boje. Je tedy otázkou, co je cílem deklarovaného masivního protestu. Podpora prezidenta, nebo odpor proti Babišovi?
Karl Popper připomínal, že otevřená společnost stojí nejen na kritice moci, ale i na respektu k pravidlům a rolím. Občanská společnost je nejsilnější tehdy, když moc hlídá – ne když ji začne sama vykonávat pod jiným jménem. Demokracie nepotřebuje jen lva. Potřebuje i sebekontrolu. Žijeme v šílené době a nikdo neví, co Motoristé do 21. března vyvedou, ale pokud Minář na Letnou nedostane řádově alespoň 200 tisíc lidí jako v roce 2019, může naopak občanskou společnost oslabit a posílit již tak nemalé sebevědomí stávající vlády, že může prakticky cokoli. Ještě závažnějším rizikem může být paradoxně oslabení prezidenta Pavla, pokud Minář jednoznačně neoddělí demonstraci na Letné od petice na jeho podporu.
