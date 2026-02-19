0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19. 2. 20266 minut

Nejdelší americký průzkum spokojenosti s prací prezidenta končí

Garrigue: Macinka si šplhl u Trumpa – Doživotí pro jihokorejského exprezidenta – Dělají to všichni, ale ti nejlepší končí

Dominika Perlínová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu,

kde končí jedna slavná éra americké politiky. Agentura Gallup v únoru oznámila, že končí se svými letitými průzkumy podpory prezidenta. Podle průzkumníků, kteří tuto otázku zkoumali kontinuálně od druhé světové války, už je čas věnovat se něčemu jinému a měnící se nálady společnosti zjišťovat otázkami na konkrétní problémy nebo rozhodnutí prezidenta, nikoli na jeho osobu obecně. Podle amerických novinářů se jedná o obrovskou ztrátu a další ukázku toho, jak se doba zrychluje a tím přicházíme o klíčové poznatky. O tom si můžete přečíst v dnešním newsletteru. Nejprve se ale podívejme, co se děje i jinde ve světě.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články