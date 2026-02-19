Nejdelší americký průzkum spokojenosti s prací prezidenta končí
Garrigue: Macinka si šplhl u Trumpa – Doživotí pro jihokorejského exprezidenta – Dělají to všichni, ale ti nejlepší končí
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu,
kde končí jedna slavná éra americké politiky. Agentura Gallup v únoru oznámila, že končí se svými letitými průzkumy podpory prezidenta. Podle průzkumníků, kteří tuto otázku zkoumali kontinuálně od druhé světové války, už je čas věnovat se něčemu jinému a měnící se nálady společnosti zjišťovat otázkami na konkrétní problémy nebo rozhodnutí prezidenta, nikoli na jeho osobu obecně. Podle amerických novinářů se jedná o obrovskou ztrátu a další ukázku toho, jak se doba zrychluje a tím přicházíme o klíčové poznatky. O tom si můžete přečíst v dnešním newsletteru. Nejprve se ale podívejme, co se děje i jinde ve světě.
