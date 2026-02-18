0:00
18. 2. 202645 minut

Buď ženská, ale zas ne moc, a hlavně kultivuj. Co všechno chceme po vrcholných političkách?

Ženy XYZ #32: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Clara Zanga
,
Markéta Plíhalová

Ženy XYZ #32: Když se tehdy čtyřiatřicetiletá Sanna Marin stala v roce 2019 finskou premiérkou, namísto dotazů na politiku, musela dokola odpovídat na to, jaké to je zastávat tak vysokou funkci, když je mladou ženou a navíc matkou. A jak to vůbec může ve vládě fungovat, když v ní kromě ní sedí tolik dalších žen. Proč se od žen ve vrcholné politice automaticky očekává, že budou vládnout úplně jinak? Měly by politické prostředí kultivovat? A přineslo by více žen v politice celosvětový mír? V další epizodě feministického podcastu o tom diskutovaly redaktorky Respektu Clara Zanga a Markéta Plíhalová.

