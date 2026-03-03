Rozhlas už byl nástrojem propagandy. Změnou financování by opět hrozila, říká signatářka prohlášení
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Lucií Korcovou z Českého rozhlasu o obavách zaměstnanců veřejnoprávních médií z politické kontroly
Výtah Respektu: Prohlášení vyjadřující obavy ze snah o ovládnutí veřejnoprávních médií, a to skrze změnu způsobu jejich financování, podepsalo do čtvrtečního odpoledne více než 2600 zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. „Rádi bychom dali veřejnosti najevo, že nám to není lhostejné, že nám to není jedno. Vztah s posluchači, který je v případě ČRo nastavený déle než sto let, funguje. Chceme být nadále odpovědni posluchačům, nikoliv politikům," říká ve čtvrteční epizodě dramaturgyně Českého rozhlasu Lucie Korcová, která je jednou ze signatářek. Přestože ANO, SPD a Motoristé mají zrušení poplatků pro ČT a ČRo i ve svém prohlášení a změnu zákona chtějí prosadit už od začátku příštího roku, doteď s žádným konkrétním návrhem nepřišli. Není tedy předčasné, aby zaměstnanci zveřejňovali prohlášení už nyní? Nemělo by způsob financování veřejnoprávních médií řešit jejich vedení, nikoliv řadoví zaměstnanci? A jak konkrétně by měl vypadat politický tlak, kterého se obávají? Ptá se Zuzana Machálková.
