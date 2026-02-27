0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Archiv vydání
12. 2. 20261 hodina 17 minut

Na Grónsko si Trump ještě vzpomene. Budou příští americké volby férové? A budou vůbec?

S Barborou Halaškovou, Zuzanou Ringlerovou a Martinem Jiruškem o dění v USA.

Tomáš Brolík

Vládne v Americe (už) fašismus? Jak moc má zemi pod kontrolou prezident Donald Trump a jeho hnutí MAGA? A je bitva o Grónsko u konce? Nejen o tom diskutovali odborníci z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (MSS MUNI) na Debatě s Respektem v Institutu Paměti národa Brno. Moderuje zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík.

Podcast je součástí série

Veřejné debaty

118 článků
53 podcastů
Všechno k sérii

