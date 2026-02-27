12. 2. 20261 hodina 17 minut
Na Grónsko si Trump ještě vzpomene. Budou příští americké volby férové? A budou vůbec?
S Barborou Halaškovou, Zuzanou Ringlerovou a Martinem Jiruškem o dění v USA.
Vládne v Americe (už) fašismus? Jak moc má zemi pod kontrolou prezident Donald Trump a jeho hnutí MAGA? A je bitva o Grónsko u konce? Nejen o tom diskutovali odborníci z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (MSS MUNI) na Debatě s Respektem v Institutu Paměti národa Brno. Moderuje zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík.
