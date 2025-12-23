Zpět
Zeitgeist
1 podcast
Svět je stále složitější a dění překotnější. Podcast Zeitgeist vám pomůže se v něm lépe vyznat a z odstupu rozlišit podstatné posuny od méně důležité pěny dní. Každé úterý nabídne redakční analýzy globálního dění, rozhovory s pozoruhodnými hosty i rozbor trendů, které formují naši budoucnost napříč světadíly. Připravuje a moderuje Štěpán Sedláček.
Čtení s Respektem
1 hodina 2 minuty
Šimečka: V diktatuře přesně víte, čemu čelíte. Být statečný v demokracii je složitější
Štěpán Sedláček18. 12. 2025
1 hodina 9 minut
Praha za časů bytové krize. Jak město před sto lety stavělo nouzové kolonie
Štěpán Sedláček9. 12. 2025
Ženy XYZ
Silvestrovský speciál: Co s nedostatkem dámských toalet? A prochází Ebenovi sexismus?
Silvie Lauder, Clara Zanga31. 12. 2025
Vládneme, nerušit
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
Dělníci kultury
Československý podcast
1 hodina 24 minut
Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi
Erik Tabery, Martin M. Šimečka, Denník N, Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N29. 11. 2025
Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem
Redakční kuchyňka
Jindřiška Bláhová: V české kinematografii je hodně talentovaných lidí
Erik Tabery11. 8. 2025
1 hodina 10 minut
Jaroslav Spurný: Ve vazbě mi došlo, že jsem svobodný člověk a že mě nezlomí
Erik Tabery28. 7. 2025
Silvie Lauder: Není bulvárních témat, je jen bulvární zpracování
Erik Tabery30. 6. 2025