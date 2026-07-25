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Dělníci kultury
63 podcastů
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1 hodina 2 minuty
Bude ještě televize? A proč mají v Grónsku nejdelší invalidní důchodce?
Jan H. Vitvar, Pavel Turek, Jindřiška Bláhová27. 6. 2026
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Vládneme, nerušit
52 minut
Česko nikdy nemělo tak nepřátelskou vládu vůči EU. Jak se to projevuje?
Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Magdaléna Fajtová31. 7. 2026
Tekutá společnost
Ženy XYZ
1 hodina 11 minut
A potřebují vůbec volební právo? Jak se Trumpova Amerika chová k ženám
Silvie Lauder, Dominika Perlínová29. 7. 2026
Bez vlasů neženská, s dlouhými vlasy neprofesionální
Silvie Lauder, Markéta Plíhalová, Clara Zanga10. 6. 2026
Zeitgeist
Jiří Pehe: Trump v Americe zavedl poloautoritářský režim s prvky fašismu
Štěpán Sedláček7. 7. 2026
Veřejné debaty
1 hodina 40 minut
Respektování - proč se občanská společnost bouří proti vládě
Respekt29. 4. 2026
1 hodina 12 minut
Pro Fica jsou maďarské volby pohroma. Zato Babiš odepsal Orbána už mnohem dřív
Tomáš Brolík23. 4. 2026
1 hodina 26 minut
Do školy s mobilem, nebo bez? Rozhodnutí stále zůstává na ředitelích
Markéta Plíhalová21. 4. 2026
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
Čtení s Respektem
1 hodina 32 minut
Obnažení umělou inteligencí. Jak se změní člověk v éře mesiášů z křemíku?
Štěpán Sedláček29. 1. 2026
1 hodina 2 minuty
Šimečka: V diktatuře přesně víte, čemu čelíte. Být statečný v demokracii je složitější
Štěpán Sedláček18. 12. 2025
1 hodina 9 minut
Praha za časů bytové krize. Jak město před sto lety stavělo nouzové kolonie
Štěpán Sedláček9. 12. 2025
Československý podcast
1 hodina 24 minut
Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi
Erik Tabery, Martin M. Šimečka, Denník N, Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N29. 11. 2025
Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem
Redakční kuchyňka
Jindřiška Bláhová: V české kinematografii je hodně talentovaných lidí
Erik Tabery11. 8. 2025
1 hodina 10 minut
Jaroslav Spurný: Ve vazbě mi došlo, že jsem svobodný člověk a že mě nezlomí
Erik Tabery28. 7. 2025
Silvie Lauder: Není bulvárních témat, je jen bulvární zpracování
Erik Tabery30. 6. 2025