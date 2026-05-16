0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16. 5. 202648 minut

Jaká kletba čeká na zloděje svaté Zdislavy? A proč by neměli zavírat Stalina?

Dělníci kultury #54 mimo jiné o hrozícím zániku pražského kulturního centra Stalin, animovaném seriálu Rickyho Gervaise Alley Cats nebo koncertech Trickyho, Gorillaz a Manic Street Preachers.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle podcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar – mimořádně živě na festivalu Svět knihy Praha - debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • spor literárních komisí s ministerstvem kultury a nového Klempířova náměstka Jiřího Bubeníčka
  • hrozbu zániku pražského kulturního centra Stalin
  • 40. výročí premiéry filmu Top Gun
  • výstavy Andreje Dúbravského The Rest Interval (Galerie Villa Pellé), Václava Špály Kytky (Museum Kampa) a Václava Sokola Hojnost (Museum Kampa)
  • knihy Georgije Gospodinova Zahradník a smrt (Argo), Hanse Beltinga Obraz a kult (Books & Pipes) a Saó Ičikawy Hrbačka (Vyšehrad)
  • filmy Alejandra Iňárrita Digger, Adama Rybanského Dovolená v českém ráji a Šimona Holého Chica Checa
  • animovaný seriál Rickyho Gervaise Alley Cats
  • koncerty Trickyho, Gorillaz a Manic Street Preachers

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

↓ INZERCE
Dělníci kultury, Svět Knihy 2026 Autor: Milan Jaroš
Dělníci kultury, Svět Knihy 2026 Autor: Milan Jaroš

Dělníci kultury, Svět Knihy 2026 Autor: Milan Jaroš

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

54 článků
54 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články