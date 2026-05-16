16. 5. 202648 minut
Jaká kletba čeká na zloděje svaté Zdislavy? A proč by neměli zavírat Stalina?
Dělníci kultury #54 mimo jiné o hrozícím zániku pražského kulturního centra Stalin, animovaném seriálu Rickyho Gervaise Alley Cats nebo koncertech Trickyho, Gorillaz a Manic Street Preachers.
V dalším díle podcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar – mimořádně živě na festivalu Svět knihy Praha - debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- spor literárních komisí s ministerstvem kultury a nového Klempířova náměstka Jiřího Bubeníčka
- hrozbu zániku pražského kulturního centra Stalin
- 40. výročí premiéry filmu Top Gun
- výstavy Andreje Dúbravského The Rest Interval (Galerie Villa Pellé), Václava Špály Kytky (Museum Kampa) a Václava Sokola Hojnost (Museum Kampa)
- knihy Georgije Gospodinova Zahradník a smrt (Argo), Hanse Beltinga Obraz a kult (Books & Pipes) a Saó Ičikawy Hrbačka (Vyšehrad)
- filmy Alejandra Iňárrita Digger, Adama Rybanského Dovolená v českém ráji a Šimona Holého Chica Checa
- animovaný seriál Rickyho Gervaise Alley Cats
- koncerty Trickyho, Gorillaz a Manic Street Preachers
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
Další podcasty
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zadečky, vnady a světový mír. Jak se proměnily soutěže krásy?
Silvie Lauder, Markéta Plíhalová, Clara Zanga13. 5. 2026