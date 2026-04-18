18. 4. 202658 minut
Je vám z Královen Brna spíš smutno, nebo veselo? A co z vaší práce?
Dělníci kultury #50 mimo jiné o seriálu Deadloch, knize Práce na hovno Davida Graebera nebo albu Kammerkonzert producenta Squarepushera.
V 50. díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- střet ministerstva kultury s odbornými dotačními komisemi a veřejnoprávními médii
- reality show Královny Brna (Oneplay)
- knihy Práce na hovno antropologa Davida Graebera (Malvern) a Famesick: A memoir režisérky a scenáristky Leny Dunham (Random House)
- seriál Deadloch (Amazon Prime)
- film Fracoise Ozona Cizinec
- album Kammerkonzert producenta Squarepushera
- výstavu sochaře Ondřeje Navrátila Platonická láska v pardubické Galerii Art Space NOV
- skupinovou výstavu Freeze Frame v pražské Bold Gallery
