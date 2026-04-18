Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
18. 4. 202658 minut

Je vám z Královen Brna spíš smutno, nebo veselo? A co z vaší práce?

Dělníci kultury #50 mimo jiné o seriálu Deadloch, knize Práce na hovno Davida Graebera nebo albu Kammerkonzert producenta Squarepushera.

Jan H. Vitvar
Jindřiška Bláhová
Pavel Turek

V 50. díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • střet ministerstva kultury s odbornými dotačními komisemi a veřejnoprávními médii
  • reality show Královny Brna (Oneplay)
  • knihy Práce na hovno antropologa Davida Graebera (Malvern) a Famesick: A memoir režisérky a scenáristky Leny Dunham (Random House)
  • seriál Deadloch (Amazon Prime)
  • film Fracoise Ozona Cizinec
  • album Kammerkonzert producenta Squarepushera
  • výstavu sochaře Ondřeje Navrátila Platonická láska v pardubické Galerii Art Space NOV
  • skupinovou výstavu Freeze Frame v pražské Bold Gallery
Podcast je součástí série

Dělníci kultury

