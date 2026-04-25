0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
25. 4. 202645 minut

Co mají společného vibrátor a petřínská lanovka? A čím nás dojal seriál M.R.D. Saint Louis?

Dělníci kultury mimo jiné o Hurvínkových kulatinách, nové desce rappera Edúv Syn Levý král nebo iniciativě No Music for Genocide vyzývající k bojkotu Eurovize.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • finále seriálu M.R.D. Saint Louis (HBO)
  • Hurvínkovy 100. narozeniny
  • novou desku rappera Edúv Syn Levý král
  • přílohu Respektu k festivalu Svět knihy
  • nové lanové vozy produktové designérky Anny Marešové
  • prezidentství Donalda Trumpa jako svého druhu reality show
  • iniciativu No Music for Genocide vyzývající k bojkotu Eurovize
  • filmovou politiku ministra kultury Oty Klempíře
  • 5. ročník festivalu Open Studios Ostrava
  • spojení hollywoodských studií Warner Bros. a Paramount
Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články