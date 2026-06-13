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13. 6. 202659 minut

Kdo bude řídit Národní galerii? A proč si brát do MHD knihu Ošukej mě?

Dělníci kultury mimo jiné o castingu na nového Jamese Bonda, koncertu Gorillaz na festivalu Rock for People nebo výstavě Dominika Běhala Egress (Bold Gallery).

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • výběrové řízení na nové vedení NGP
  • casting na nového Jamese Bonda
  • novinku Stevena Spielberga Den odhalení
  • koncert Gorillaz na festivalu Rock for People
  • album Pozvi ma, neprídem písničkářky Katarzie
  • seriál Hacks (Stále v kurzu, HBO)
  • knihu Virginie Despentes Ošukej mě (Garamond)
  • výstavy Dominika Běhala Egress (Bold Gallery), Daniely de Luna Que passa Paradox?! (Galerie Art Mozaika) a Lucie Hoškové Fire of the Mind ((A)void Gallery)
↓ INZERCE

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

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