13. 6. 202659 minut
Kdo bude řídit Národní galerii? A proč si brát do MHD knihu Ošukej mě?
Dělníci kultury mimo jiné o castingu na nového Jamese Bonda, koncertu Gorillaz na festivalu Rock for People nebo výstavě Dominika Běhala Egress (Bold Gallery).
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- výběrové řízení na nové vedení NGP
- casting na nového Jamese Bonda
- novinku Stevena Spielberga Den odhalení
- koncert Gorillaz na festivalu Rock for People
- album Pozvi ma, neprídem písničkářky Katarzie
- seriál Hacks (Stále v kurzu, HBO)
- knihu Virginie Despentes Ošukej mě (Garamond)
- výstavy Dominika Běhala Egress (Bold Gallery), Daniely de Luna Que passa Paradox?! (Galerie Art Mozaika) a Lucie Hoškové Fire of the Mind ((A)void Gallery)
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Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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