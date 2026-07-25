25. 7. 20261 hodina 9 minut
Co by říkal Homér na Odysseu? A jaká hudba se hodí k vaření špaget al dente?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- filmy Christophera Nolana Odyssea a Bohdana Karáska Mistryně
- turné Bad Bunnyho Debí Tirar Más Fotos
- zkázu sochy Josefa Klimeše Rovnováha
- soutěž filmového festivalu v Benátkách
- využívání AI v hudbě
- seriál Ted Lasso (Aple TV)
- knihu Anny Burns Mostly Hero (Faber Stories) a knižní rozhovor Patrika Garaje s Denisem Bangem Všetci sme anarchisti (N Press)
- nová alba kapely The Strokes a zpěvačky Charli XCX
- výstavy Barvy nesouhlasu (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Matouš Hrbek a Arnošt Šťáva: Když ti vzadu v hlavě roste plot (M6 Gallery) a Matouš Hrbek: Slunce svoje světlo spouští (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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