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25. 7. 20261 hodina 9 minut

Co by říkal Homér na Odysseu? A jaká hudba se hodí k vaření špaget al dente?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

Tentokrát došlo na:

  • filmy Christophera Nolana Odyssea a Bohdana Karáska Mistryně
  • turné Bad Bunnyho Debí Tirar Más Fotos
  • zkázu sochy Josefa Klimeše Rovnováha
  • soutěž filmového festivalu v Benátkách
  • využívání AI v hudbě
  • seriál Ted Lasso (Aple TV)
  • knihu Anny Burns Mostly Hero (Faber Stories) a knižní rozhovor Patrika Garaje s Denisem Bangem Všetci sme anarchisti (N Press)
  • nová alba kapely The Strokes a zpěvačky Charli XCX
  • výstavy Barvy nesouhlasu (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Matouš Hrbek a Arnošt Šťáva: Když ti vzadu v hlavě roste plot (M6 Gallery) a Matouš Hrbek: Slunce svoje světlo spouští (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

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Podcast je součástí série

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