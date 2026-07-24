Kostolný: O čem svědčí nejbizarnější útěk před novináři v dějinách slovenské politiky?
Se šéfredaktorem slovenského Denníku N o likvidaci Fondu na podporu umění, postavě Matúše Oľhy i o kauze odposlouchávání zaměstnanců
Předseda Rady slovenského Fondu na podporu umění Matúš Oľha ve čtvrtek oznámil, že končí ve funkci. Zdůvodnil to mimo jiné mediálním lynčem. Ve slovenských médiích, ale také na sociálních sítích se v minulých dnech šířilo video, na kterém novináři Oľhovi pokládají otázky týkající se údajného odposlouchávání zaměstnanců fondu. Ti totiž ve svých kancelářích našli odposlouchávací zařízení, přičemž případem se již zabývá policie. Oľha se však místo odpovědí rozhodl pro až bizarní útěk, který se stal virálním. Proč se novinářům vyhýbal, když podezření nepadá přímo na něj? Co o odposlouchávání zaměstnanců víme? Jaký význam má na Slovensku Fond na podporu umění a jakou roli v něm má právě Oľha? Vysvětluje šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný. Moderuje Zuzana Machálková.
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