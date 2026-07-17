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17. 7. 202639 minut

Babiš nad Turkem zlomil hůl, přesto může čestný prezident Motoristů ve funkci přežít

Vládneme, nerušit #69: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková
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František Trojan


Stojaté vody prázdninové politiky rozvířil čestný prezident Motoristů Filip Turek svou nehodou v centru Prahy. Jakmile se objevily v médiích záběry z incidentu, začala politická bouře a v současné chvíli to poprvé od jeho vstupu do politiky vypadá , že by to mohlo znamenat značnou komplikaci pro jeho další kariéru. Ke konci ve funkci vládního zmocněnce ho totiž vyzvali i oba koaliční partneři, ANO i SPD - byť jen v případě, pokud policie prokáže jeho vinu. Do té doby Turek nebude za vládu bojovat proti Green Dealu - z této pozice sám, možná tedy jen dočasně, odstoupil. Jaký to bude mít vliv na dění ve vládě? A jak se za poslední roky změnila politická kultura? O tom mluví v dalším díle politického podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.

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