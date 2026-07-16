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16. 7. 202641 minut

Kristýna Frejová: Pokud Klempíř vezme peníze malým divadlům, bude nám chybět jejich barevnost

Se známou herečkou o obavách ze zákroků vlády proti kultuře a médiím, o terapii tmou i mateřství

Barbora Kroužková

V podcastu Tekutá společnost Barbory Kroužkové byla herečka Kristýna Frejová. Jejím hnacím motorem je v životě humor. Kritizuje kroky ministra kultury Oty Klempíře, bojí se o osud veřejnoprávních médií a obává se, že bez dotací zanikne mnoho výrazných malých divadelních scén. Mluví také o psaní scénáře pro celovečerní film, sdílí svůj přístup k výchově dcery a vrací se k terapii tmou.

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