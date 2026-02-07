Aleš Cibulka: Je ostuda, že v Česku nemáme manželství pro všechny
Se známým moderátorem o homosexualitě, vyhoření i boji za veřejnoprávní média
Hostem Barbory Kroužkové v podcastu Tekutá společnost byl moderátor Aleš Cibulka. Jak se jako kluk z malého města vyrovnával s homosexualitou a kdo mu radil? Proč se bál o své orientaci říct rodičům? Co mu dalo vyhoření a kde nabíral síly? Co si myslí o plánu vlády změnit financování veřejnoprávních médií a na co se ptal na schůzce ministra Klempíře?
Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:
• Respektu: https://www.respekt.cz/tekuta-spolecnost a v mobilní aplikaci Respekt
• Apple Podcastech: https://podcasts.apple.com/us/podcast/tekuta-spolecnost/id1888505574
• YouTube: https://www.youtube.com/respekt
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série