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9. 7. 202641 minut

Aleš Cibulka: Je ostuda, že v Česku nemáme manželství pro všechny

Se známým moderátorem o homosexualitě, vyhoření i boji za veřejnoprávní média

Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužkové v podcastu Tekutá společnost byl moderátor Aleš Cibulka. Jak se jako kluk z malého města vyrovnával s homosexualitou a kdo mu radil? Proč se bál o své orientaci říct rodičům? Co mu dalo vyhoření a kde nabíral síly? Co si myslí o plánu vlády změnit financování veřejnoprávních médií a na co se ptal na schůzce ministra Klempíře? 

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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