Potřebují ještě Motoristé Filipa Turka? Půlroční jízda nejmenší vládní strany
Vládneme, nerušit #67: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Poslední týdny patří alespoň v mediálním světě Motoristům. kromě už běžných provokací Petra Macinky, nekončícího sporu o Ankaru, nezvládl své emoce po vypískání na folklórním festivalu ve Strážnici ani ministr kultury Oto Klempíř. Andrej Babiš své koaliční partnery na pondělní vládě zpražil, přesto s nimi chce dovládnout. Proč jsou Motoristé neustále ve středu dění? A mohla by nejmenší vládní strana fungovat bez Filipa Turka? O tom se v novém dílu podcastu Vládneme, nerušit bavili Filip Zelenka, František Trojan a Kristýna Jelínková. Poslechněte si také: Macinka neměl ve Strážnici co dělat. Že se dostal na pódium, mohl být výsledek politického tlaku
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