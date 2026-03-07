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3. 7. 202641 minut

Potřebují ještě Motoristé Filipa Turka? Půlroční jízda nejmenší vládní strany

Vládneme, nerušit #67: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Filip Zelenka
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Kristýna Jelínková
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František Trojan

Poslední týdny patří alespoň v mediálním světě Motoristům. kromě už běžných provokací Petra Macinky, nekončícího sporu o Ankaru, nezvládl své emoce po vypískání na folklórním festivalu ve Strážnici ani ministr kultury Oto Klempíř. Andrej Babiš své koaliční partnery na pondělní vládě zpražil, přesto s nimi chce dovládnout. Proč jsou Motoristé neustále ve středu dění? A mohla by nejmenší vládní strana fungovat bez Filipa Turka? O tom se v novém dílu podcastu Vládneme, nerušit bavili Filip Zelenka, František Trojan a Kristýna Jelínková. Poslechněte si také: Macinka neměl ve Strážnici co dělat. Že se dostal na pódium, mohl být výsledek politického tlaku

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