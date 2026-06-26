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26. 6. 202630 minut

Petr Macinka nerad prohrává, ale Petr Pavel ho opakovaně poráží. Spory tak budou pokračovat

Vládneme, nerušit #66: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
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František Trojan
,
Filip Zelenka

Sága o tom, kdo bude zastupovat Českou republiku na summitu NATO v turecké Ankaře tento týden pokračovala. Petr Pavel si může díky předběžnému opatření ústavního soudu pomalu balit kufry na cestu, rozhodně to ale neznamená konec sporů mezi ním a vládou. Šéf Motoristů Petr Macinka totiž rozhodnutí soudu označil za pokus o ústavní puč, je tak zřejmé, že se s výsledkem celého konfliktu jen tak nesmíří. Jak to bude pokračovat? A jakou roli v tom hraje premiér Andrej Babiš? O tom se v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit bavili František Trojan, Kristýna Jelínková a Filip Zelenka. Čtěte také: Macinka s Babišem chtěli vyvolat střet s prezidentem, tak ho mají

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