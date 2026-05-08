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5. 8. 202654 minut

Co to je za ženu, když má po porodu depresi? Proč je nutné začít brát vážně duševní zdraví matek

Ženy XYZ #56: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
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Markéta Plíhalová

Začal proces s Američankou Lindsay Clancy, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí, a nejen v USA se rozběhla debata o tom, jestli je pachatelka chladnokrevně plánující monstrum, nebo ji k činu přivedly dlouhodobé a vážné duševní potíže, jimiž po porodu trpěla. Tzv. poporodní blues totiž zážívá většina žen; část z nich postihne poporodní deprese a nejvážnější - i když velmi vzácnou - formou je psychóza. Lze podobným tragédiím zabránit? A v čem je česká debata i péče o nastávající a nové matky výrazně napřed? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder a Markéta Plíhalová. 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

55 článků
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