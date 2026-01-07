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1. 7. 20261 hodina 14 minut

Jsou někdy Ženy XYZ sprosté jako dlaždič? Odpovídáme na otázky posluchačstva

Ženy XYZ #51: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

V červenci 2025 vyšel první díl mezigeneračního feministického podcastu Respektu s názvem Ženy XYZ. Za rok existence si vybudoval posluchačské zázemí, které mu vyneslo sedmé místo v hlasování veřejnosti v kategorii společenských podcastů ankety Podcast roku. Clara Zanga, Silvie Lauder a Markéta Plíhalová oslavují rok “vysílání” dílem, kde odpovídají na otázky posluchačstva. Jaké jsou jejich oblíbené akty mikrofeminismu? Jak reagují na to, když je někdo nepřátelsky naladěný k feministickým myšlenkám? A nadávají někdy v soukromí? 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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