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22. 7. 202640 minut

Patří k ženskému sportu pohled na odhalené pozadí? Atletky si to nemyslí

Ženy XYZ #54: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
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Markéta Plíhalová

Evropská vysílací unie (EBU) ve spolupráci se sportovkyněmi vydala doporučení pro televize, jak citlivěji přistupovat k natáčení atletek během sportovního výkonu. Podle autorů a autorek dokumentu je dobré se vyhnout natáčení z podhledu či přehnanému využívání zpomalených záběrů. Cílem je ochránit atletky před objektifikací a šikaně na sociálních sítích, kde nelichotivé záběry ze sportovních přenosů žijí vlastním životem. Proč jsou nová doporučení odrazem k další kulturní válce? Jak zobrazování sportovkyň souvisí s tím, co mají na sobě? A čemu při sportu čelí muži? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.  

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Podcast je součástí série

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