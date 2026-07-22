Patří k ženskému sportu pohled na odhalené pozadí? Atletky si to nemyslí
Ženy XYZ #54: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Evropská vysílací unie (EBU) ve spolupráci se sportovkyněmi vydala doporučení pro televize, jak citlivěji přistupovat k natáčení atletek během sportovního výkonu. Podle autorů a autorek dokumentu je dobré se vyhnout natáčení z podhledu či přehnanému využívání zpomalených záběrů. Cílem je ochránit atletky před objektifikací a šikaně na sociálních sítích, kde nelichotivé záběry ze sportovních přenosů žijí vlastním životem. Proč jsou nová doporučení odrazem k další kulturní válce? Jak zobrazování sportovkyň souvisí s tím, co mají na sobě? A čemu při sportu čelí muži? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Markéta Plíhalová a Silvie Lauder.
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