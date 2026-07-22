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22. 7. 202616 minut

Prezidentovo veto vládní novely není pomsta. Kabinet se mu prosazování změn ani nesnažil vysvětlit

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne oznámil, že vetuje vládní novelu, která by umožnila rozvolnění rozpočtových pravidel. Je to vůbec poprvé, co hlava státu k tomuto svému ústavnímu právu přistoupila. Co chce kabinet novelou změnit? Co prezident novele vytýká? Jde o pokračování konfliktu mezi hlavou státu a vládou? I o tom mluví v nové epizodě Kristýna Jelínková.

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