14. 7. 202621 minut
Ochrana, nebo izolace? EU podniká další kroky k možnému omezení sociálních sítí pro děti
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou
Výtah Respektu: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen zkraje týdne dostala od zvláštního expertního panelu pro bezpečnost dětí na internetu závěrečnou zprávu o vlivu sociálních sítí. Přibývá totiž zemí, které volají po tom, aby k nim děti do určitého věku neměly přístup. Které k tomuto kroku již přistoupily a které o tom uvažují? Jaký přístup má k zákazu sociálních sítí pro děti Česko? A jaká jsou pro a proti podle odborníků a odbornic? I o tom mluví v úterní epizodě Eva Soukeníková.
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Výtah Respektu
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