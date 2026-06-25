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25. 6. 202620 minut

Přesun romské agendy na ministerstvo práce posílí stereotyp, že tématem Romů jsou jen dávky

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Přesun lidskoprávních agend z Úřadu vlády na ministerstva se dotkl mimo jiné i romské agendy. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková kvůli tomu podala rezignaci a tento týden vláda jmenovala její nástupkyni, kterou je Edita Stejskalová. Co přesně se přesunem změní? Dá se na vládním kroku najít pro Romy a Romky něco pozitivního? V čem by se mohly v české společnosti posílit stereotypy? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Eva Soukeníková.

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