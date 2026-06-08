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10. 8. 202614 minut

Dron s výbušninou na letišti je zatím největším ohrožením Německa. Cílem mohl být výbuch i panika

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: „Německo čelí každodenním útokům hybridního válčení zahraničních mocností, které mají zemi politicky destabilizovat a rozsévat strach ve společnosti," řekl o víkendu listu Bild am Sonntag německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, který tím reagoval i na incident z minulého týdne v Lipsku. Na letišti tam byl nalezen dron s výbušninou, a to poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Zároveň došlo ke srážce nákladního letounu společnosti DHL s jiným neznámým objektem. Mohlo by za tím být Rusko? Co by tím sledovalo? A je to selhání německých bezpečnostních složek? I o tom mluví v pondělní epizodě Ondřej Kundra.

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