Přijde s novým vedením Letiště Praha privatizace? Schillerová to vyvrátila, Babiš dal záhy termín
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou
Výtah Respektu: Letiště Praha bude mít už tento týden, konkrétně od 1. srpna, nového předsedu představenstva. Bude jím Radomír Lašák, který byl v minulosti u rozkladu ČSA. Nejen kvůli jeho jménu vstoupily odbory do stávkové pohotovosti, obávají se však i možné privatizace letiště. Ministryně financí Alena Schillerová je sice uklidňovala, že tyto obavy nejsou namístě, přesto záhy poté premiér Andrej Babiš (oba z ANO) uvedl, že část akcií by mohla vstoupit na burzu už v roce 2028. Jak si jejich protichůdné výroky vysvětlit? Co by z uvedení na burzu měl stát a co letiště? A bylo výběrové řízení na nové vedení transparentní? I na to odpovídá v úterní epizodě Filip Zelenka.
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