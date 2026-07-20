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Každý z nás je Odysseus
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Obálka vydání 31/2026
31/2026 • 27. 7. – 2. 8. 2026

Proč jsou Slováci tak vtipní?

Politická satira udržuje půlku národa v naději, že tenhle Ficův Ťažký týždeň jednou skončí

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Obálka vydání 30/2026
Špatný Oto na špatném místě
20.–26. 7. 2026
Obálka vydání 32/2026
Každý z nás je Odysseus
3.–9. 8. 2026
Ťažký týždeň, Jakub Gulík, Lucerna Praha Autor: Matěj Stránský

Editorial

Odsudek? Ne, raději knihu!

Erik Tabery

Kdybychom víc četli, věnovali čas přemýšlení o souvislostech, byli bychom tu a tam opatrnější

Anketa

Ministerstvo financí vyčíslilo náklady na cenové stropy pro pohonné hmoty na 3,7 miliardy korun. Stálo to za to?

Respekt

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Respekt

Komentář

Babišova kampaň proti prezidentovi se začíná řídit heslem Kdo není s námi, je proti nám

Marek Švehla

Co ukázal vládní postoj ke kompetenční žalobě

Ján Markoš: Umělá inteligence požírá důvěru. Jak se připravit na svět, ve kterém bude dominovat?

Ján Markoš, Denník N

Obstát nebude lehké, ale můžeme začít třeba tím, že si uvědomíme, že AI je pouze on-line. Na skutečný, fyzický svět je stále krátká.

Zahraničí

Ukrajinci si na ulici opět prosadili svou. V čele vojska teď stojí inovátoři

Tomáš Brolík

V ukrajinské armádě teď mají rozhodující hlas lidé, kteří stojí za jejími dronovými úspěchy

Německá auta? Dražší, ale ne lepší

Max Hägler, Zacharias Zacharakis, Die Zeit

Koncern Volkswagen drasticky zpřísňuje úsporná opatření, ale s krizí se potýkají i BMW a Mercedes – novým měřítkem se totiž stala Čína

Tajná operace Izraele: Jak chtěl Mosad naverbovat bývalého íránského prezidenta Ahmadínežáda

Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Farnaz Fassihi, Ronen Bergman, The New York Times

Léta trvající snaha vychovat si z něj agenta vyvrcholila pokusem dostat ho do bezpečného bytu v Teheránu. Plán se však rozpadl

Plovoucí kravín a na poli robotraktory. Nizozemsko hledá recept na zemědělství budoucnosti

Magdaléna Fajtová

Dobré zprávy odjinud: Země velikosti poloviny Česka je druhá ve světovém agrárním exportu. Využívá technologie jako ze sci-fi filmů a zkouší bojovat i proti dopadům klimatické krize

Nekrolog

Za Pavlem Jungwirthem

Marek Švehla, Martin Uhlíř

Téma

Proč jsou Slováci tak vtipní?

Tomáš Brolík

Politická satira udržuje půlku národa v naději, že tenhle Ficův Ťažký týždeň jednou skončí

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Plaga a Vojtěch jsou Babišův poklad s lidskou tváří

Eva Soukeníková

Někdo jim vyčítá, že vládě zlepšují pověst, pro někoho jsou to škůdci v jinak skvělém týmu. A premiér rozumí jejich ceně

Sněmovní balast a kritika vlády nestačí. Pan Kšiltovka hledá novou vizi lidovců

Kristýna Jelínková

Tři měsíce po sjezdu nechybí novému vedení v čele s Janem Grolichem ambice ani optimismus. Skutečný test ale teprve přijde

Jihočeský boj o moc: Kuba versus obrozená ODS pod vedením bývalého manažera Madety

Filip Zelenka

ODS do voleb v Českých Budějovicích vede Jan Teplý, syn majitele Madety, který ale podpořil finančně Martina Kubu. Předvolební Česko - 8. díl

Zuřivý reportér, za kterého myslel Stalin

Erik Tabery

Pražský novinář Egon Erwin Kisch, jehož ve své době znal celý svět, ožívá v podmanivé biografii

Společnost

I nejnáročnější autisté mohou najít své „doma“. Život jim však komplikuje nejisté financování

Markéta Plíhalová

Ostravskému domovu Mikasa chybějí peníze

Technologie

V Evropě se dělá věda z lásky. Firmy jako SpaceX platí lépe, ale akademickou sféru zatím nenahradí

Magdaléna Fajtová

Se šéfkou Francouzské akademie věd Françoise Combes o placaté Zemi, Muskových satelitech i o tom, proč by nás mělo zajímat objevování vesmíru

Kultura

Hudba generovaná AI, nebo stvořená člověkem? Rozdíl už nikdo nepozná

Pavel Turek

Umělá inteligence vstoupila do všech oblastí hudebního provozu. Chuť publika poslouchat strojové písně je však mizivá

Patočkovy brambory a čtyřicet statečných. Když stát kontroloval i prodej barev

Jan H. Vitvar

V Litoměřicích ožívají příběhy výtvarníků a výtvarnic, kteří podepsali Chartu 77 a dali přednost cti před kariérou

Výstava týdne: Křehký mír z polystyrenu – sochařka Josefína Jonášová bojuje v Litoměřicích s tvrdostí světa

Jan H. Vitvar

Album týdne: Ve své samotě nejste sami – Tricky vydal bolestivé album o žití s duchy vlastní minulosti

Pavel Turek

Literatura

Mamuti, nebo semínka

Boris Hokr

Špinavé prádlo na plotě

Barbora Bažantová

Kolo jako symbol ženské emancipace

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

Na barevném festivalu

Kateřina Hájková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper