Proč jsou Slováci tak vtipní?
Politická satira udržuje půlku národa v naději, že tenhle Ficův Ťažký týždeň jednou skončí
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Komentář
Babišova kampaň proti prezidentovi se začíná řídit heslem Kdo není s námi, je proti nám
Marek Švehla
Co ukázal vládní postoj ke kompetenční žalobě
Ján Markoš: Umělá inteligence požírá důvěru. Jak se připravit na svět, ve kterém bude dominovat?
Ján Markoš, Denník N
Obstát nebude lehké, ale můžeme začít třeba tím, že si uvědomíme, že AI je pouze on-line. Na skutečný, fyzický svět je stále krátká.
Zahraničí
Ukrajinci si na ulici opět prosadili svou. V čele vojska teď stojí inovátoři
Tomáš Brolík
V ukrajinské armádě teď mají rozhodující hlas lidé, kteří stojí za jejími dronovými úspěchy
Německá auta? Dražší, ale ne lepší
Max Hägler, Zacharias Zacharakis, Die Zeit
Koncern Volkswagen drasticky zpřísňuje úsporná opatření, ale s krizí se potýkají i BMW a Mercedes – novým měřítkem se totiž stala Čína
Tajná operace Izraele: Jak chtěl Mosad naverbovat bývalého íránského prezidenta Ahmadínežáda
Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Farnaz Fassihi, Ronen Bergman, The New York Times
Léta trvající snaha vychovat si z něj agenta vyvrcholila pokusem dostat ho do bezpečného bytu v Teheránu. Plán se však rozpadl
Plovoucí kravín a na poli robotraktory. Nizozemsko hledá recept na zemědělství budoucnosti
Magdaléna Fajtová
Dobré zprávy odjinud: Země velikosti poloviny Česka je druhá ve světovém agrárním exportu. Využívá technologie jako ze sci-fi filmů a zkouší bojovat i proti dopadům klimatické krize
Téma
Česko
Plaga a Vojtěch jsou Babišův poklad s lidskou tváří
Eva Soukeníková
Někdo jim vyčítá, že vládě zlepšují pověst, pro někoho jsou to škůdci v jinak skvělém týmu. A premiér rozumí jejich ceně
Sněmovní balast a kritika vlády nestačí. Pan Kšiltovka hledá novou vizi lidovců
Kristýna Jelínková
Tři měsíce po sjezdu nechybí novému vedení v čele s Janem Grolichem ambice ani optimismus. Skutečný test ale teprve přijde
Jihočeský boj o moc: Kuba versus obrozená ODS pod vedením bývalého manažera Madety
Filip Zelenka
ODS do voleb v Českých Budějovicích vede Jan Teplý, syn majitele Madety, který ale podpořil finančně Martina Kubu. Předvolební Česko - 8. díl
Zuřivý reportér, za kterého myslel Stalin
Erik Tabery
Pražský novinář Egon Erwin Kisch, jehož ve své době znal celý svět, ožívá v podmanivé biografii
Společnost
Technologie
Kultura
Hudba generovaná AI, nebo stvořená člověkem? Rozdíl už nikdo nepozná
Pavel Turek
Umělá inteligence vstoupila do všech oblastí hudebního provozu. Chuť publika poslouchat strojové písně je však mizivá
Patočkovy brambory a čtyřicet statečných. Když stát kontroloval i prodej barev
Jan H. Vitvar
V Litoměřicích ožívají příběhy výtvarníků a výtvarnic, kteří podepsali Chartu 77 a dali přednost cti před kariérou