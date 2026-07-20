Ján Markoš: Umělá inteligence požírá důvěru. Jak se připravit na svět, ve kterém bude dominovat?
Obstát nebude lehké, ale můžeme začít třeba tím, že si uvědomíme, že AI je pouze on-line. Na skutečný, fyzický svět je stále krátká.
Předpovědí, jak umělá inteligence změní lidský svět, až konečně dospěje a vstoupí do našich dnů plnou silou, je všude jako máku. Dotýkají se nejrůznějších oblastí našich životů: od trhu práce přes fungování médií až po výchovu dětí. S trochou ironie se dá říci, že v tomto supermarketu proroctví si každý může vybrat takové, jaké mu nejvíc sedne. K dispozici je vše: od pochmurných katastrofických vizí až po utopické představy o budoucím technologickém ráji na Zemi.
V tomto hlučném zmatku je však pár hlasů, kterým se rozhodně vyplatí naslouchat. Jedním z nich je izraelský filozof Yuval Noah Harari, u nás známý zejména jako autor bestselleru Sapiens. Stručná historie lidstva.
Harari obhajuje jednoduchou, ale zásadní tezi. Tvrdí, že to nejdůležitější, o co nás AI připraví, nebudou pracovní místa. Bude to něco mnohem základnějšího: umělá inteligence má totiž schopnost ničit důvěru mezi lidmi.
Ve své nedávné přednášce na Oxfordské univerzitě své tvrzení hájí dlouhým, ale velmi zajímavým argumentem. Pokusme se jej shrnout ve zkrácené podobě.
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