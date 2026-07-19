Krása, dril a zpět
Ladnost Degasových baletek má málo společného s temnou ambiciózností Aranofského Černé labutě. Zatímco malíř byl fascinován pohybem, režisér vnitřním konfliktem. Komiksový román Polina francouzského autora Bastiena Vivèse se snaží spojit oba přístupy, které dělí téměř dvě století.
Jak to bývá, na začátku stojí rodičovské ambice, ale velmi rychle se z baletu stává vlastní posedlost hlavní hrdinky. Vyprávění se odvíjí chronologicky od drilu v ruské baletní škole s internátem přes první angažmá v divadle po zahraniční kariéru. Výjimečné nadání a cílevědomost ji předurčují k osobní spolupráci s autoritativním profesorem Božinským, kterého předchází drsná pověst, že jeho hodiny „jsou peklo a dívky na nich ztrácejí chuť tančit“. Je ochotna cvičit více než ostatní a hodně toho baletu obětovat, zároveň si začíná uvědomovat nerovnost vztahu s přísným mentorem.
Do Polinina nitra ale čtenářstvo nevidí – jaká je, se dozvídá především z jejích reakcí na chování vedlejších postav. Je odhodlaná a nezlomí ji bolest ani ostrá kritika jako některé spolužačky, je zodpovědná, ne jako její první láska Adrian, a je rozhodná, ne jako tanečník William. Kromě vyčesaných vlasů a drobné postavy ji charakterizuje jen soustředěná vráska – mračivka mezi obočím, která nezmizí, ani když se usměje. Komiks je oproštěn od drásavých popisů zakrvácených piškotů a dramatické rivality i sexuálního obtěžování či manipulativního vztahu, tak trochu očekávaného na základě obálky (na které profesor drží malou žačku jako vodič loutku).
Všech těchto témat, z kterých se už často stávají klišé, se dotýká, ale nerozvíjí je, což je osvěžující. Otázkou zůstává, co nabízí místo nich – a tady je odpověď složitější. Polina tvrdým světem baletu s jeho úskalími proplouvá jen s drobnými zaváháními; má talent, krásu i úspěch. Svoji cestu nachází samozřejmě, emancipuje se od Božinského i ruské školy bez hlubší proměny. Mnohdy zůstává v roli pozorovatelky, nezapojuje se do konfliktů ani interakcí. Ve výsledku tak nejvíce rezonuje její věcnost a svébytnost; a na tu je obtížné se napojit.
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