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Agenda19. 7. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Nesmrtelný Temelín

Jaderná elektrárna Temelín na jihu Čech může fungovat ještě o 20 let déle, než úřady původně počítaly. Provoz obou bloků elektrárny by tak mohl trvat až do roku 2082, s podobnou životností se nyní kalkuluje i v případě druhé jaderné elektrárny v Dukovanech. Investice do prodloužení životnosti budou stát miliardy. „Jaderná elektrárna Temelín prokazuje dlouhodobě špičkovou bezpečnost a spolehlivost,“ řekl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš s tím, že to byl základ úvah o prodloužení životnosti temelínských bloků.

Sněmovna schválila zavedení EET 2.0

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Sněmovna schválila znovuzavedení elektronické evidence tržeb, takzvanou EET 2.0. Vláda si od evidence slibuje roční příspěvek do státního rozpočtu ve výši až 14 miliard korun. Nová EET má být modernější bez nutnosti tisku papírové účtenky. Opozice návrh kritizovala, například Jan Skopeček z ODS zákon označil za zbytečný, podle něj má už teď Finanční správa nástroje ke kontrole placení daní. Společně s EET vládní koalice prosadila i daňové úlevy například u slev na studenta, části zdravotních benefitů, které firmy poskytují zaměstnancům, nebo rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné. Návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. 

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