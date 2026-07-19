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Respekt • Despekt19. 7. 2026

Respekt/Despekt

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Boj s klíšťovou encefalitidou 

Vědci z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity po desetiletém zkoumání zjistili, že virus klíšťové encefalitidy má na povrchu slabá místa, chybí na něm část proteinového obalu. Objev může zásadně pomoct ve vývoji léků i vakcíny. 

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Úředníci na extremistické akci 

Úředníci ministerstva životního prostředí, které si na rezort dosadili Motoristé sobě – Adam Šejna a František Kubásek –, se v Bruselu účastnili krajně pravicové demonstrace. Ministerstvo řeší, zda neporušili etický kodex. 
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