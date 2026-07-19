Seriál týdne: Exprezident Barack Obama oslavil 250 let od založení Ameriky neurotickým přepisováním jejích dějin
Zatímco úřadující prezident Donald Trump neúspěšně čistil k nedávnému výročí vzniku Spojených států bazén ve Washingtonu, jeho předchůdce Barack Obama šel jinou cestou – otevřel v Chicagu prezidentské centrum a pro HBO vyprodukoval komediální show, v níž Larry David rozvrací svou přítomností klíčové momenty amerických dějin. Život, Larry a honba za neštěstím: Téměř historie Ameriky je dalším z projektů firmy manželů Obamových Higher Ground Productions. Založili ji v roce 2018 a hladce vpluli do amerického zábavního průmyslu spoluprací s Netflixem. Narozeniny Ameriky skýtaly příležitost, které se nešlo nechopit. Obama ji využil pro entrée do komedie. Spojil se s jedním z nejvýraznějších komediálních hlasů, který zrovna nevěděl, co s časem. Larry David hledal po konci svého seriálu Larry, kroť se, čím by se zabavil. A prestižní spolupráce s charismatickým politikem se zdála jako ideální nápad. Je i není.
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