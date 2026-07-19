Špatný Oto na špatném místě
Jak se ministr Klempíř za půl roku proměnil z oblíbeného světáka v nepřítele české kultury
Oto Klempíř zcela jistě nebude na intenzivní začátek letošního léta vzpomínat rád. Na strážnickém folklorním festivalu v jeho rodném regionu jej publikum vypískalo. O pár dní později se konal karlovarský filmový festival. Ve městě, kde by se ještě před rokem mohl uvolněně procházet po kolonádě, obrážet večírky a koncertovat s kapelou J.A.R., se letos omluvil z oficiálního zahájení přehlídky. Přijel raději o den později – a dva dny nato už byl zase pryč. Podle svědků měl domluveno jen několik málo schůzek, veřejnost jej neměla možnost spatřit a většinu času strávil v hotelu.
Věrně to odráží jeho aktuální situaci v pozici ministra kultury. Kulturní scéna, již oficiálně ve vládě Andreje Babiše zastupuje, v Klempířovi dosud nenašla svého zastánce. Z logických důvodů: ministr v kabinetu prosazuje zákony, které jsou v přímém rozporu s předvolebními hesly jeho strany. A jsou všechno, jen ne vstřícné – ani vůči kulturní scéně, ani vůči širší veřejnosti. Ať už jde o snahu zestátnit veřejnoprávní média, ministrovo tažení v grantových řízeních proti „aktivistické kultuře“ či už prosazený stavební zákon, který je šitý na míru developerům a ze hry zcela dostává památkáře a archeology.
Před odjezdem do Varů navíc Oto Klempíř zrušil jím vyhlášené výběrové řízení na nové vedení Národní galerie Praha, která se tím dostává do vleklého chaosu. Klempíř na sebe umí strhávat pozornost. Co je ale smyslem a cílem jeho dosavadní ministerské mise, je záhadou. Agendy, které pod sebou má, nepatří z hlediska rozpočtu i společenské pozornosti mezi ty největší. Často jde ale o místa, kde mohou být změny nevratné. Sám ministr na to Respektu odmítá odpovědět, zkusme to tedy udělat za něj.
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