Jindřiška Bláhová redaktorka

V Respektu působí od roku 2016. Dorazila do něj přes Lidové noviny, Hospodářské noviny a doktorát z filmové historie na britské University of East Anglia a Univerzitě Karlově. Za disertaci A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1943–1951 získala Bolzanovu cenu. Její zájem o Hollywood trvá. V kulturní rubrice má na starosti film, televizi a kulturní průmysl s nimi spojený. Vedle toho píše šířeji o americké popkultuře – od drag queens po wrestling. S kolegou Pavlem Turkem připravuje filmově-televizní podcast Respektu Bláhová a Turek se dívají. Je předsedkyní Sdružení české filmové kritiky.