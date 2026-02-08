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Redakce

Jindřiška Bláhová

redaktorka

V Respektu působí od roku 2016. Dorazila do něj přes Lidové noviny, Hospodářské noviny a doktorát z filmové historie na britské University of East Anglia a Univerzitě Karlově. Za disertaci A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1943–1951 získala Bolzanovu cenu. Její zájem o Hollywood trvá. V kulturní rubrice má na starosti film, televizi a kulturní průmysl s nimi spojený. Vedle toho píše šířeji o americké popkultuře – od drag queens po wrestling. S kolegou Pavlem Turkem připravuje filmově-televizní podcast Respektu Bláhová a Turek se dívají. Je předsedkyní Sdružení české filmové kritiky. V roce 2023 jí vyšla kniha o dějinách karlovarského filmového festivalu před rokem 1989 Proplétání světů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války, kterou připravila jako editorka a spoluautorka.

10let v Respektu

1232napsaných článků

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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