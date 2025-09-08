Čím budí sympatie Pamela Anderson? A čím je nesnesitelná Amélie z Montmartru?
Dělníci kultury #18 Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Petr Horký diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Petr Horký debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- výstavu Views 2.0 (The Chemistry Gallery, Praha)
- koncert Načevy- knihy Vládci jídla od Stefana Libertiho a Monika od Daniela Clowese
- fenomén slovenského punk rapu: Fvck_kvlt, Berlin Manson, Dušan Vlk
- filmy Barb Wire (1996), Bláznivá střela (2025), Papírový měsíc (Peter Bogdanovich, 1973), Poslední filmové představení (Peter Bogdanovich, 1971), Amélie z Montmartru (2001).
- album Archives Vol. 2. Music To Films By František Vláčil, 2025- audioknihu Pavel Juráček, Deník (1959–1974)
- seriály Pobřežní hlídka (1989 - 2001) a Pam a Tommy (2022)
- podcast You Must Remember This (2014-2025) Amélie z Montmartru
