Astrounat Brázda
6. 12. 202547 minut

Kam až dojel na kole Theodor Pištěk? A proč čte generace Z Dostojevského?

Dělníci kultury #34: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • úmrtí Theodora Pištěka
  • hudební true crime The Black Rider (Divadlo Komedie)
  • úmrtí dramatika Toma Stopparda
  • rozhovor s malířem Janem Knapem a jeho knížku Betlém je vážná věc (Jan Šícha)
  • dokument John Candy: Mám se rád (Prime Video)
  • knihu Václava Vokolka Okolím města Luny (Malvern)
  • novelu Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci
  • výstavy Veroniky Richterové Marry Maschrooms (Galerie Havelka) a Karla Pauzera Biosphaera (Museum Kampa)
  • koncert kapely The Raveonettes (MeetFactory)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

