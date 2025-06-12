6. 12. 202547 minut
Kam až dojel na kole Theodor Pištěk? A proč čte generace Z Dostojevského?
Dělníci kultury #34: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- úmrtí Theodora Pištěka
- hudební true crime The Black Rider (Divadlo Komedie)
- úmrtí dramatika Toma Stopparda
- rozhovor s malířem Janem Knapem a jeho knížku Betlém je vážná věc (Jan Šícha)
- dokument John Candy: Mám se rád (Prime Video)
- knihu Václava Vokolka Okolím města Luny (Malvern)
- novelu Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci
- výstavy Veroniky Richterové Marry Maschrooms (Galerie Havelka) a Karla Pauzera Biosphaera (Museum Kampa)
- koncert kapely The Raveonettes (MeetFactory)
