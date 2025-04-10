4. 10. 202540 minut
Kudy v Praze běžel Dan Brown? A kam jezdili Poláci na dovolenou v 17. století?
Dělníci kultury #26: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle podcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- druhou řadu seriálu 1670
- vliv popkultury na turismus (knihy Dana Browna a seriálové hity Bílý lotos, Emily in Paris nebo Lupin)
- příspěvky Zdeňka Svěráka a Robina Kvapila k volbám
- film Jedna bitva za druhou
- rozhovor s Ericem Kaplanem, scenáristou Teorie velkého třesku či Futuramy
- autorskou inscenaci Adama Draguna Alex (premiéra 17. listopadu v Arše+)
- výstavu Kateřiny Vincourové Skin Care (Galerie Rudolfinum)
- knihy Jana Douši Žít, jako by šlo o život – Bob Krčil (1952-1992) (Torst) a Lukáše Skupy Jednou nebudeme malí – český hraný film pro děti 1945-1993 (NFA)
